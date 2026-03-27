لاعب خط وسط ريال مدريد يستعد لمغادرة البرنابيو ويضع نصب عينيه الانضمام إلى أحد منافسيه في الدوري الإسباني
نهاية الطريق في البرنابيو
على الرغم من أن عقده يمتد حتى عام 2027 - بعد تجديده في عام 2023 - يشعر اللاعب الدولي الإسباني أن الوقت قد حان لبداية جديدة. وبينما يركز سيبايوس حاليًا على المراحل الأخيرة من تعافيه من إصابة في ربلة الساق، فإن تفكيره منصب بالفعل على المستقبل. لم ينجح في فرض نفسه ضمن تشكيلة خط الوسط التي تضم لاعبين من أمثال جود بيلينجهام وفيديريكو فالفيردي وإدواردو كامافينجا، مما جعله شخصية هامشية في نظام التناوب داخل الفريق.
ريال مدريد مستعد لبيع لاعبين في الصيف
وفقًا لصحيفة «ماركا»، فإن ريال مدريد مستعد لتسهيل رحيله شريطة تقديم عرض مناسب. ولا تنوي الإدارة، بقيادة فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز، التخلي عن اللاعب مجانًا، لكنها تدرك أن بيعه سيساعد في خفض تكاليف الرواتب وإفساح المجال أمام المواهب الصاعدة، مثل تلك التي تثير الإعجاب في صفوف الناشئين.
يدرك مجلس الإدارة أن سيبايوس سيدخل ما يمكن وصفه فعليًا بمرحلة الغروب في سنوات ذروة قيمته، وبالنظر إلى وضع عقده، يمثل هذا الصيف الفرصة الكبرى الأخيرة لاسترداد رسوم الانتقال. هناك تفاهم متبادل على أن العلاقة قد استنفدت مدتها، ويُنظر إلى الانفصال النهائي على أنه الحل الأفضل لجميع الأطراف المعنية.
لا يزال بيتيس الوجهة المثالية
وفيما يتعلق بالوجهات المحتملة، يبرز ريال بيتيس بقوة. ولا يزال النادي الذي يتخذ من إشبيلية مقراً له يمثل الأولوية العاطفية والرياضية لسيبالوس، الذي لم يخفِ أبداً حبه لفريقه السابق. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تواجه عقبات مالية. وسيتوقف إتمام الصفقة في النهاية على الظروف الاقتصادية، والقيود المفروضة على سقف الرواتب في بيتيس، واستعداد ريال مدريد للتفاوض على قيمة انتقال يمكن للنادي الأندلسي تحملها بشكل واقعي.
الشفاء والوداع الأخير
في الوقت الحالي، يبذل اللاعب قصارى جهده لضمان قدرته على المساهمة خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم. وبعد أن تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في ربلة الساق اليمنى في أواخر فبراير، عاد مؤخرًا إلى التدريبات الجزئية مع الفريق الأول. ورغم أن عودته إلى لياقته الكاملة أصبحت وشيكة، فمن غير المرجح أن تؤدي إلى تغيير كبير في دوره على أرض الملعب.