لاعب خط وسط تشيلسي وأرسنال السابق ينتقد نجم البوب تشابيل روان بسبب معاملته "غير المتناسبة على الإطلاق" لابنته البالغة من العمر 11 عامًا

جورجينيو، الذي يلعب حالياً مع فريق فلامنغو البرازيلي، توجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليحكي تفاصيل "موقف مزعج للغاية" جمع بين عائلته ومغنية أغنية "HOT TO GO!". كانت زوجة لاعب خط الوسط، كاثرين هاردينغ، في أحد فنادق ساو باولو لحضور مهرجان "لولابالوزا" برفقة ابنتها آدا، التي يبلغ والدها الممثل الهوليوودي جود لو. ووفقًا للفائز بدوري أبطال أوروبا، كانت الفتاة الصغيرة متحمسة لرؤية أحد أبطالها أثناء الإفطار، لكنها واجهت معاملة عدائية من حاشية المغني.

وتصاعدت حدة الموقف عندما قام أحد أفراد فريق الأمن التابع لروان بمواجهة العائلة على طاولتهم. ووصف جورجينيو رد الفعل بأنه "غير متناسب على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن الحارس تحدث "بأسلوب عدواني للغاية" مع كل من زوجته وطفلته البالغة من العمر 11 عامًا. وبحسب ما ورد، اتهم مسؤول الأمن الفتاة الصغيرة بـ"التحرش" وهدد بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة الفندق بينما كانت تجلس هناك تبكي.