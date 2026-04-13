لاعب خط وسط أرسنال السابق توماس بارتي ينفي التهم الموجهة إليه في قضيتين جديدتين تتعلقان بالاغتصاب

تأتي هذه التطورات القانونية بعد أن أنهى بارتي علاقته مع أرسنال التي استمرت خمس سنوات. وانتقل اللاعب إلى ملعب الإمارات في عام 2020 في صفقة بلغت قيمتها حوالي 45 مليون جنيه إسترليني، لكنه غادر الفريق الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في يونيو الماضي للانضمام إلى فريق فياريال الذي يلعب في الدوري الإسباني. وعلى الرغم من القضية المرفوعة أمام المحكمة، لا يزال اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً نشطاً في كرة القدم الاحترافية، حيث لعب 26 مباراة مع "الغواصة الصفراء"، ومن المتوقع أن يمثل بلاده في كأس العالم هذا الصيف.

ولم يحضر بارتي جلسة الاستماع السابقة في محكمة ويستمنستر الجزئية، حيث أشار ممثله القانوني إلى نيته رفض التهم الموجهة إليه رسمياً يوم الاثنين.