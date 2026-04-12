لاعب توتنهام يحصل على تقييم قاسٍ بـ«صفر» بعد أن انتقد جيمي أوهارا فريقه السابق «المثير للشفقة» عقب الهزيمة أمام سندرلاند

بلغ موسم توتنهام هوتسبير الكابوسي أدنى مستوياته بعد أن انتهت المباراة الأولى لروبرتو دي زيربي كمدرب بهزيمة محبطة بنتيجة 1-0 على أرض ساندرلاند، مما دفع جيمي أوهارا إلى إصدار تقييمات قاسية لأداء اللاعبين. وبهذه النتيجة، يحتل توتنهام المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبتعد بنقطتين عن منطقة الأمان، ليمتد بذلك سلسلة مبارياته دون فوز إلى 14 مباراة.

  • أوهارا لا يتردد في قول الحقيقة

    لم يتردد لاعب وسط توتنهام السابق جيمي أوهارا في تقييمه للفريق الحالي عقب الهزيمة الصعبة في ملعب ستاديوم أوف لايت.

    وفي تعليقه بعد المباراة على قناة X، قدم الخبير تقييماً لاذعاً للأداء الجماعي، واصفاً فريقه السابق بـ"المؤسف" والافتقار إلى الروح القتالية المطلوبة في معركة البقاء.

    وبلغت الإحباط ذروته عندما خص أوهارا المهاجم دومينيك سولانكي بتقييم قاسي بلغ صفرًا، مما يعكس أداءً لم يقدم أي شيء للفريق. كما منح تقييمًا 1/10 لكل من ريتشارليسون وراندال كولو مواني، إلى جانب تقييمين بلغا نقطتين فقط لكل من كونور غالاغر وديستيني أودوجي.

    وفي تغريدة منفصلة، كتب أوهارا: "أداء مخزٍ مرة أخرى من توتنهام، إن الافتقار إلى الجودة لدى هؤلاء اللاعبين أمر لا يصدق، لقد رأيت أداءً أفضل في دوريات غير محترفة، ولا أرى أي شيء يدل على أننا قادرون على البقاء في الدوري".


    ادعاء دي زيربي الغريب بشأن التدريب

    وفي حين أعرب المشجعون والمحللون عن غضبهم، قدم المدرب الجديد دي زيربي وجهة نظر غريبة. فقد أشار المدرب السابق لفريق برايتون إلى أن دوره قد يكون علاجيًا أكثر منه فنيًا خلال الأسابيع المقبلة.

    في مقابلة مفاجئة بعد المباراة، أدلى الإيطالي بتصريح غريب عن لاعبيه: "يمكنني أن أكون الأخ الأكبر، الأب، فهم لا يحتاجون إلى مدرب. لا يحتاجون إلى تحسين لعبهم. يمكنهم اللعب بشكل أفضل وسيلعبون بشكل أفضل بمجرد أن نصل إلى مستوى مختلف من الثقة. عملي لا يتركز كثيرًا على أرض الملعب لأنهم شباب طيبون وأنا أشعر بالأسف تجاههم. أريد أن أمنحهم الثقة في ما يحتاجون إليه."

  • هدف مرتد يقضي على آمال توتنهام

    حسمت المباراة نفسها لحظة حظ قاسية في الدقيقة الستين. بعد شوط أول حذر عانى فيه توتنهام من صعوبة في صنع فرص حقيقية، تمكن سندرلاند من تحقيق التقدم عندما انحرفت تسديدة نوردي موكيلي بشكل كبير عن أحد المدافعين، مما لم يترك أي فرصة للحارس أنتونين كينسكي.

    أصر دي زيربي على أن فريقه كان ضحية لسوء الحظ وليس لسوء الأداء، وقال للصحفيين: "آسف لأننا لم نستحق الخسارة. لعبنا مباراة جيدة، ربما لم تكن كافية للفوز، لكننا كنا غير محظوظين في بعض المواقف في الشوط الأول. لا يمكنني أن أقول أي شيء للاعبين لأنهم بذلوا قصارى جهدهم من حيث الموقف والروح المعنوية".


    إصابة روميرو تزيد من المعاناة

    تفاقمت الأوضاع سوءًا بالنسبة للزوار بعد ظهر اليوم عندما اضطر القائد كريستيان روميرو إلى مغادرة الملعب إثر اصطدام عنيف مع حارس مرماه. وبدا المدافع الأرجنتيني متأثرًا بشكل واضح، حيث غادر الملعب وهو يبكي، مما أثار مخاوف فورية بشأن احتمال غيابه لفترة طويلة قد تؤثر على ناديه ومنتخب بلاده.

    مع استمرار سلسلة هزائم توتنهام في الدوري التي امتدت الآن إلى 105 أيام، فإن الخسارة المحتملة لقائدهم الأكثر تأثيراً هي كارثة لا يستطيع دي زيربي تحملها.

