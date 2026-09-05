"لاعب بيتيس بدا ميتًا" .. مورينيو يفسر تعرضه للإنذار في هزيمة ريال مدريد

سيطر ريال مدريد على الاستحواذ لكنه واجه صعوبة في إيجاد الثغرة، حيث ارتطمت كرتا كل من فينيسيوس جونيور ومبابي بالقائم. وتصاعدت حدة التوتر في وقت متأخر عندما أُلغي هدف رائع سجله كارلوس إسبي بحركة أكروباتية بداعي التسلل قبل لحظات فقط من واقعة ركلة الجزاء الحاسمة. واعترف مورينيو بأن جهازه الفني شعر بالغضب من القرارات الأخيرة بعد مراجعة اللقطات على مقاعد البدلاء.
وأضاف مورينيو: "موقف ركلة الجزاء، وإعادة تنفيذ ركلة الجزاء، وهدف إسبي، لا أعرف، لا أستطيع أن أقول. رأيت الكثير من الإحباط على مقاعد البدلاء لدى من كانوا يشاهدون اللقطات على الجهاز اللوحي. أنا لم أشاهدها، لذا لا أستطيع التعليق. بدا أن الحكم ترك اللعب ينساب، وهذا أمر يعجبني. وبهذا المعنى، أفضّل دائمًا الحكم الذي يترك اللعب ينساب. لكن معايير البطاقات الصفراء في الشوط الأول".