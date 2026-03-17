لاعبو دوري USL يخططون لتنظيم احتجاج ضد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم قبيل انطلاق كأس الولايات المتحدة المفتوحة وسط نزاع حاد حول اتفاقية العمل الجماعية
إجراء جماعي ضد الدوري
سيبدأ الاحتجاج قبل مباراة فريق «بورتلاند هارتس أوف باين» في الدور الثاني ضد فريق «فيرمونت غرين»، ويأتي في أعقاب المظاهرات التي شهدتها مباريات دوري USL في افتتاح الموسم، والتي وقف خلالها جميع اللاعبين صامتين لمدة دقيقة.
لم تتوصل USLPA والرابطة بعد إلى اتفاق بشأن اتفاقية جماعية جديدة بعد انتهاء الاتفاقية السابقة في بداية عام 2026. وقد دخل الطرفان في مفاوضات منذ ما يقرب من عام، ولا تزال المحادثات في طريق مسدود، حيث لا يزال الطرفان يعملان بموجب شروط الاتفاقية السابقة على الرغم من بدء الموسم منذ أسبوعين.
ويقال إنهما متباعدان كثيراً في الشروط، وسيستأنفان المفاوضات يوم الخميس.
تفاصيل احتجاج دوري USL قبل مباريات كأس الولايات المتحدة المفتوحة
وكشفت الرابطة أن لاعبيها سيرتدون قمصاناً تحمل الرسالة التالية:
"هل تقف إلى جانب اللاعبين، الاتحاد الأمريكي لكرة القدم؟ #StandUpForStandards."
وسيتم ارتداء هذه القمصان خلال احتفالات ما قبل المباراة، بما في ذلك النشيد الوطني وتقديم التشكيلة الأساسية. وسيتم خلع القمصان قبل انطلاق المباراة. وسيرتدي لاعبو فرق فيرمونت وبورتلاند وإندي إيليفن وديس موينز مينيس هذه القمصان خلال المباريات التي تُبث على التلفزيون الوطني.
بيان الاتحاد الأمريكي لكرة القدم
وقد أوضحت رابطة لاعبي دوري كرة القدم الأمريكية (USLPA) سبب احتجاجها في بيان لها:
"يفخر لاعبو دوري USL بالمساهمة في نمو كرة القدم الاحترافية في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد. لكن على مدى عقود، أعطى النظام الذي يحكم دورينا الأولوية للتوسع والأسواق والبنية التحتية، تاركًا المعايير المهنية اليومية للاعبين دون حل.
"يُصرح الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بالبطولات الاحترافية في هذا البلد ويضع المعايير التي تحددها. ونعتقد أن هذه المعايير يجب أن تشمل اللاعبين الذين يجعل عملهم اللعب الاحترافي ممكنًا.
"خلال مباريات مختارة في كأس الولايات المتحدة المفتوحة، سيرتدي اللاعبون رسالة موجهة إلى الاتحاد تطرح سؤالاً بسيطاً: هل تقفون إلى جانب اللاعبين؟ يجب أن يكون لكرة القدم الاحترافية معايير احترافية. يطلب اللاعبون من الهيئة الإدارية للرياضة الاعتراف بمسؤوليتها في ضمان وجود تلك المعايير في الممارسة العملية، وليس فقط في النظرية."
تسليط الضوء على الاتحاد الأمريكي لكرة القدم
على مدار الأسبوعين الماضيين، وجهت رابطة لاعبي دوري USLPA احتجاجاتها نحو الدوري نفسه، لكن الاهتمام يتجه الآن نحو الاتحاد الأمريكي لكرة القدم. وأوضحت الرابطة أن هذا التحول يرجع إلى أن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم هو الذي يضع المعايير اللازمة لتشغيل الدوري. وترى الرابطة أن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم له دور في المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية العمل الجماعية.
