لاعبو برشلونة يردون على المدرب هانسي فليك في اجتماع متوتر في ملعب التدريب بعد هزيمة أتلتيكو مدريد
برشلونة يتعرض لهزيمة قاسية على يد أتلتيكو
قدم برشلونة أداءً رائعًا مرة أخرى هذا الموسم تحت قيادة هانسي فليك، حيث تصدر جدول الدوري الإسباني، وتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وفاز على ريال مدريد ليحصد كأس السوبر الإسباني في يناير. لكن آماله في الاحتفاظ بكأس الملك تبددت مساء الخميس بعد خسارته 4-0 أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب من نصف النهائي. كشف فريق دييغو سيميوني بلا رحمة خط دفاع فليك الشهير وأوقع الكتالونيين في مأزق. تفاقمت الليلة الصعبة للنادي بإلغاء هدف باو كوبارسي بداعي التسلل بعد تأخير دام ثماني دقائق بسبب تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR)، بينما طُرد إريك غارسيا في وقت متأخر من المباراة، ليُنهي فريق فليك المباراة بعشرة لاعبين.
التوتر في ملعب التدريب
أدى هذا النتيجة إلى بعض المراجعة الذاتية في ملعب التدريب في اليوم التالي، وفقًا لم وقع The Athletic. أعرب فليك عن رأيه وشكك في عقلية اللاعبين وقوتهم، بينما تعرض المدرب أيضًا للانتقاد. كشف نجوم برشلونة عن مخاوفهم لمدربهم بشأن تكتيكاته، مدعين أن خطه الدفاعي المرتفع "لم يكن أفضل فكرة، لأن الظروف لم تكن مناسبة لذلك في نظرهم". يشعر اللاعبون أنه من الصعب للغاية تطبيق أسلوبه في غياب لاعبين رئيسيين مثل رافينها وبيدري. تم استبعاد كلا اللاعبين من المباراة بسبب الإصابة، وافتقدهما فريق فليك بشدة. في حين أن لاعبي برشلونة لا يريدون التخلي عن نهج فليك، إلا أنهم يريدون "المزيد من البراغماتية في المباريات الرئيسية وضد بعض المنافسين، بالإضافة إلى قدر أكبر من التكيف مع اللاعبين المتاحين".
فليك يعترف بأن برشلونة لقنه درساً
تحدث فليك عن هزيمة فريقه بعد المباراة واعترف بأن برشلونة تلقى درسًا من أتلتيكو. وقال للصحفيين: "لم نلعب جيدًا في الشوط الأول كفريق. كانت المسافة بيننا كبيرة جدًا. لم نضغط كما أردنا. في أول 45 دقيقة أو أكثر، تلقينا درسًا. أحيانًا يكون ذلك جيدًا في اللحظة المناسبة. ربما كانت اليوم هي اللحظة المناسبة. ما زلت فخوراً بفريقي، ربما ليس اليوم في أول 45 دقيقة، ولكن على مدار الموسم بأكمله. عندما ترى عدد الإصابات التي تعرضنا لها طوال الموسم، وكيف تكيفنا... اليوم كانت خسارة ثقيلة، لكنني فخور بفريقي. سنعود. نحتاج إلى البدء من البداية [في المباريات]. عندما ترى لاعبي أتلتيكو، ترى أن لديهم إرادة أكبر، وجوعاً أكبر. وهذا ما أريده من الدقيقة الأولى. لم نظهر ذلك في الشوط الأول. لدينا مباراة الإياب. سنقاتل من أجل ذلك. إذا تمكنا من الفوز في كل شوط 2-0، فهذا هو هدفنا. نحتاج إلى جماهيرنا في كامب نو وسنرى ما سيحدث".
جدل حول هدف غير صحيح
كما غضب برشلونة من قرار إلغاء هدف كوبارسي بعد تأخير طويل ومثير للسخرية من قبل VAR. سجل المدافع هدفًا في بداية الشوط الثاني وكان من شأنه أن يجعل النتيجة 4-1، مما يمنح برشلونة الأمل في محاولة العودة إلى المباراة. كان التأخير الطويل بسبب فشل تقنية التسلل شبه الآلية، مما أجبر مسؤولي VAR على رسم الخطوط يدويًا. لم يتردد لاعب وسط برشلونة فرينكي دي يونج في انتقاد الموقف. وقال: "في صورة التسلل، لا يمكنك حتى رؤية التلامس مع الكرة في اللحظة التي سدد فيها فيرمين. بعد ذلك، ظهرت صورة أخرى تظهر بوضوح أن المدافع كان متأخراً بمتر واحد عن ليفاندوفسكي. هذا غريب جداً، إنه فضيحة".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
لن تقام مباراة الإياب قبل 3 مارس، مما يمنح فليك متسعًا من الوقت لاستعادة لاعبيه المصابين. في غضون ذلك، يأمل المدرب الألماني أن يرى ردًا من لاعبيه يوم الاثنين عندما يستأنفون سعيهم للفوز باللقب في مباراة خارج أرضهم أمام جيرونا.
