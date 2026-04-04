فضيحة جديدة .. لاعبو إيطاليا طلبوا الحصول على مكافآت قبل الهزيمة ضد البوسنة!

تفاصيل جديدة تغضب مشجعي الأتزوري تظهر للعلن

كشفت صحيفة «لا ريبوبليكا» الصادرة اليوم عن تفصيل يتعلق باحتمال منح مكافأة للاعبي المنتخب الوطني في حال تأهلهم إلى كأس العالم 2026، وهو الأمر الذي تلاشى في المباراة النهائية من التصفيات الفاصلة التي أقيمت في زينيكا على ركلات الترجيح ضد البوسنة.

"كانت الأجواء في زينيكا مشدودة. أكثر من الأدرينالين والتوتر، كان هناك توتر شديد. بدأت مجموعة من لاعبي المنتخب الإيطالي في الاستفسار عما إذا كان هناك مكافأة في حالة النجاح في ملعب بيلينو بولي". ووفقاً للصحيفة، كان الحديث يدور حول مبلغ يقارب 300 ألف يورو، أي ما يزيد قليلاً عن 10 آلاف يورو لكل لاعب من أصل 28 لاعباً في التشكيلة. ويُقال إن جاتوزو هو من منع المجموعة عن ذلك، مشيراً إلى أن الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه. "لنتأهل أولاً، ثم نرى"، هذا هو جوهر الموضوع.

  • لم يتحدث أحد

    وهناك المزيد. نقرأ أيضًا في صحيفة «لاريبوبليكا» أنه «بموجب العقد، كان من المقرر أن يتوجه ثلاثة لاعبين بعد المباراة للتحدث مع قناة «راي»، أحدهم على أرض الملعب (ما يُعرف بـ«السوبر فلاش») واثنان في المنطقة المؤدية إلى غرف تغيير الملابس (المقابلة السريعة).

    الوحيد الذي تجرأ على الظهور أمام الكاميرات كان ليوناردو سبينازولا، الذي بدا حزينًا بشكل واضح، وعيناه تفيضان بالدموع. أما القائد دوناروما فقد عاش مشاعر متناقضة: عند صافرة النهاية كان غاضبًا للغاية، غاضبًا جدًا. وفي الساعات التالية، ساد عليه الإحباط. يصفه المقربون منه بأنه محطم بسبب إقصاء إيطاليا للمرة الألف عن كأس العالم. أما بقية لاعبي المنتخب الإيطالي فكانوا صامتين في الغالب".

    • إعلان

  • الطلب الموجه إلى جاتوسو

    في خضم صمت الهزيمة، توجه أعضاء مجلس الشيوخ إلى جاتوزو ليطلبوا منه البقاء على رأس الفريق، لكن المدرب، وفقاً لما ورد، أوضح لهم أنه لا يستطيع ذلك: فقد قدم استقالته يوم الجمعة. ثم عاد الجميع إلى ديارهم. سواء كبار المسؤولين في الاتحاد الذين استقالوا، بالمعنى المجازي، أو أولئك الذين كانوا يطالبونهم بمكافآت، بالمعنى الحرفي.