فضيحة جديدة .. لاعبو إيطاليا طلبوا الحصول على مكافآت قبل الهزيمة ضد البوسنة!

كشفت صحيفة «لا ريبوبليكا» الصادرة اليوم عن تفصيل يتعلق باحتمال منح مكافأة للاعبي المنتخب الوطني في حال تأهلهم إلى كأس العالم 2026، وهو الأمر الذي تلاشى في المباراة النهائية من التصفيات الفاصلة التي أقيمت في زينيكا على ركلات الترجيح ضد البوسنة.

"كانت الأجواء في زينيكا مشدودة. أكثر من الأدرينالين والتوتر، كان هناك توتر شديد. بدأت مجموعة من لاعبي المنتخب الإيطالي في الاستفسار عما إذا كان هناك مكافأة في حالة النجاح في ملعب بيلينو بولي". ووفقاً للصحيفة، كان الحديث يدور حول مبلغ يقارب 300 ألف يورو، أي ما يزيد قليلاً عن 10 آلاف يورو لكل لاعب من أصل 28 لاعباً في التشكيلة. ويُقال إن جاتوزو هو من منع المجموعة عن ذلك، مشيراً إلى أن الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه. "لنتأهل أولاً، ثم نرى"، هذا هو جوهر الموضوع.