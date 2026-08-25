لاسك لينز يكتب التاريخ: غاب هيثم حسن فـ"نجا من مأساة سيلتك".. وفرحة المصريين لن تنسينا الجانب المظلم

ليلة الخامس والعشرين من أغسطس 2026؛ بدأت بـ"حزنٍ كبير" للمصرين، ولكنها ربما لم تنتهِ هكذا أبدًا.

السبب في تضارب مشاعر المصريين، خلال هذه الليلة الغريبة؛ ليس إلا لاعبًا واحدًا فقط، هو الجناح المصري هيثم حسن.

نعم عزيزي القارئ.. حسن الذي ينشط في صفوف العملاق الاسكتلندي سيلتك، ظهر فريقه مساء يوم 25 أغسطس 2026؛ وذلك عندما واجه نادي لاسك لينز النمساوي، في إياب التصفيات النهائية المؤهلة إلى مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخسر سيلتك هذه المواجهة (1-5)؛ ليودع حلم المشاركة في دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وهُنا قد يتساءل البعض "لماذا قد يفرح الجمهور المصري؟!"؛ وهو ما سنحاول الإجابة عليه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..