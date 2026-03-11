منذ اليوم، أصبح هناك المزيد من لازيو في مدينة لاتينا. فقد تم صباح اليوم في عاصمة بونتينو افتتاح مركز رياضي جديد يحمل اسم فينتشنزو داميكو، لاعب كرة القدم السابق في فريق بياكوكيلستي، الذي توفي في عام 2023، وهو من مواليد مدينة بونتينو وأصبح رمزًا لجميع مشجعي لازيو، في الماضي والحاضر. حضر الحفل، بالإضافة إلى رئيس البلدية، العديد من المشجعين وممثلين عن النادي الروماني، كما ورد في بيان رسمي صادر عن النادي نفسه عبر قنواته. حضر الحفل لاعب الوسط توما باسيتش ولاعبة لاتسيو للسيدات جوليا مانكوسو، إلى جانب بعض مسؤولي النادي، "كدليل - كما ورد في البيان - على قرب لاتسيو من المبادرات المخصصة للشباب والمنطقة". شارك في الحدث أيضًا العديد من زملاء داميكو السابقين في الفرق التي لعب معها خلال مسيرته، من بينهم لاعبو لاتسيو السابقون برونو جيوردانو وجيانكارلو أودي وميكيلانجيلو سولفارو. كما حضر بعض أبناء لاعبين وزملاء سابقين آخرين، الذين التقى بهم فينشنزينو (كما كان يحب أن يطلق عليه المشجعون والزملاء) في مكان آخر. من بينهم غابرييل بوليكي، ابن فيليس، حارس مرمى لاتسيو الفائز بالدوري الإيطالي عام 1974، وجيمس ويلسون، ابن بينو، القائد التاريخي لفريق باندا مايستريلي حيث كان داميكو لاعباً شاباً واعداً، ولكنه كان بالفعل بطل تلك الملحمة الرياضية التي لا تُنسى.
ترجمه
لازيو، افتتاح مركز رياضي جديد مخصص لفينشنزو داميكو في لاتينا. حضور وفد من النادي الأبيض والأزرق
بيان نادي لاتسيو
على موقع نادي لاتسيو، تم وصف الحدث في بيان رسمي على النحو التالي: "شارك نادي س.س. لاتسيو اليوم، في بلدية لاتينا، في حفل تقديم الملعب الرياضي المخصص لفينشنزو داميكو، لاعب كرة القدم الأبيض والأزرق الذي لا يُنسى وبطل الدوري الإيطالي التاريخي لعام 1974. لحظة مهمة في ذكرى رجل كان أكثر من مجرد لاعب: كان فينتشنزو داميكو رمزًا لفريق لاتسيو ومثالًا على القيم الأصيلة للرياضة - الشغف والتضحية وروح الفريق والاحترام. تم إنشاء الملعب الجديد ليكون مكانًا مخصصًا للشباب والمجتمع، حيث يمكن للفتيان والفتيات أن ينموا ويتدربوا ويشاركوا شغفهم بالرياضة. مشروع يشهد على أن كرة القدم، عندما تُعاش في أبعادها الأصيلة، يمكن أن تمثل أداة تعليمية واجتماعية مهمة. تجدد S.S. Lazio التزامها بتعزيز الرياضة كفرصة للتعليم والاندماج والنمو للأجيال الجديدة. كما تود النادي أن تشكر بلدية لاتينا وجميع المؤسسات التي ساهمت في تحقيق هذا المشروع، الذي لا يمثل فقط منشأة رياضية جديدة، بل أيضاً مساحة مجتمعية يمكن أن تستمر فيها قيم الرياضة في العيش كل يوم. تكريس ملعب لفينشنزو داميكو يعني الحفاظ على ذكراه ونقلها إلى الأجيال الجديدة. كل شاب يدخل هذا الملعب سيواصل، بطريقة ما، قصة بطل نشأ مع الكرة بين قدميه ولازيو في قلبه. منذ 126 عامًا، لازيو هو مجتمع قبل أن يكون فريقًا: قصة مكونة من أشخاص وقيم وأمثلة تمتد عبر الأجيال. كان فينتشنزو داميكو أحد هذه الأمثلة. ستواصل S.S. Lazio دعم المناطق والشباب وجميع الجهات التي تؤمن بالرياضة كأداة للنمو والتعليم والمجتمع".
الذكرى
"إذا قلت داميكو، فأنت تقصد لاتسيو"، هكذا أراد جيمس ويلسون - وهو أيضًا لاعب كرة قدم سابق ومعلق ومذيع إذاعي حاليًا في راديو أوليمبيا - أن يتذكر، على هامش الحدث، شخصية فينتشنزو داميكو. "هذا المركز الرياضي الجديد جميل جدًا. أنا سعيد لأنه سُمي على اسم شخصية مثل فينتشنزو. لا أزال أتذكر نظراته كلما التقى أبي. نظرة عميقة، خاصة، مليئة بالحب والعاطفة، تجاه زملائه والقميص الذي كان يرتديه". على أحد المقاعد الموجودة على جانبي الملاعب الرياضية، تم أيضًا عرض بعض الصور لداميكو، عندما كان طفلاً، ولاعبًا شابًا، وكبيرًا في السن، وهو يرتدي دائمًا قميص لاتسيو، مع ثلاث جمل أيقونية تصف حياته المرتبطة بألوان فريقه المفضل. "لا أريد أن أكون لاعب كرة قدم - كان يقول داميكو عندما بدأ يلعب كرة القدم - أريد أن أكون لاعب كرة قدم في لاتسيو". ثم: "...لأن قميص لاتسيو جميل. بل إنه الأجمل". ومرة أخرى: "فقط من خلال تكريمه كل يوم يمكنك أن تصبح أسطورة".