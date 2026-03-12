تواجه تقييم مشروع لاتسيو لفلامينيو صعوبة في الانطلاق. لم تبدأ بعد مؤتمر الخدمات، الذي سيقوم بتحليل جميع جوانب إعادة التطوير وتحديد مدى مقبوليته، على الرغم من مرور عدة أسابيع على تقديم المشروع رسميًا في الكابيتول من قبل الشركة البيضاء. وفقًا لما ذكرته صحيفة كورييري ديلو سبورت اليوم، لا يزال هناك وثيقة تكميلية ناقصة، والتي سيتعين على لوتو تقديمها في أقرب وقت ممكن حتى تتمكن البلدية من المضي قدمًا في التقييم الأولي لجدوى المشروع.
لازيو، استاد فلامينيو: لم تبدأ بعد مؤتمر الخدمات المشتركة. هناك وثيقة مفقودة
ما الذي ينقص
لقد تم بالفعل تحديد الجدول الزمني لكامل الإجراءات. ستجتمع لجنة الخدمات فور الانتهاء من المرحلة المسماة "الاختصاص الوثائقي". ولكن لإنهاء الفحص الأولي للوثائق، لا تزال هناك بعض الإضافات المطلوبة إلى خطة الجدوى الفنية والاقتصادية (Pfte). تتوقع الشركة البيضاء استثمار ما يقل قليلاً عن 500 مليون يورو لإعادة بناء ملعب فلامينيو. كل ذلك موثق في الخطة الاقتصادية والمالية التي تم التصديق عليها بالفعل من قبل الهيئات المختصة والمراجعة وتسليمها إلى مكاتب بلدية روما مع بقية الأوراق. لكن من يتم استدعاؤهم لتحليل الأوراق يريدون أن يطلعوا على كل التفاصيل الدقيقة. ومن هنا جاء الطلب الإضافي الموجه إلى النادي.
الخطوات التالية
بمجرد الموافقة على الطلب والانتهاء من التحقق من الوثائق، يمكن بدء مؤتمر الخدمات. من ذلك الحين، سيبدأ سريان مدة 60 يومًا، وفقًا للقانون، يمكن خلالها لأي أطراف أخرى تقديم مقترحات بديلة. وهو احتمال بعيد، في الوضع الحالي. بعد انقضاء هذه المدة، ستقوم المؤتمر بنشر المحضر الختامي، مع إعلان المصلحة العامة إن وجد، وستحيل الوثائق إلى مجلس العاصمة. في الأيام الأخيرة، ظهرت بعض الأصوات المتشككة في إمكانية أن تسير الأمور بالفعل على ما يرام كما تتوقع لاتسيو. من بينها رأي نائب رئيس نقابة المهندسين المعماريين. على أي حال، الكلمة الأخيرة تعود للمؤسسات. في حالة الحصول على الموافقة، سيتم إبرام الاتفاقية بين شركة لوتو وبلدية روما. وبعد ذلك، في غضون 2-3 أشهر، سيتم إطلاق المناقصة للأعمال التي ستستمر حوالي 120 يومًا، بالإضافة إلى شهر آخر من تاريخ التعاقد على الأعمال حتى بدء الأعمال الفعلية في الموقع.