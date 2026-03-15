موتا 6,5: لم يرتكب سوى خطأ واحد كان يمكن تجنبه في الشوط الأول. ثم قام بثلاثة تدخلات حاسمة على الأقل وأظهر ثقة كبيرة في الخروج من المرمى.





ماروسيتش 6.5: أرسل إيساكسن إلى المرمى بتمريرة دقيقة. أغلق المساحات على ذلك الجانب قدر الإمكان للحد من تمريرات ميلان العرضية.





بروفستغارد 6.5: يضحي بأي جزء من جسده ليجعل موتا يشعر بأمان أكبر خلفه. يثبت وجوده، كالعادة، في الكرات الهوائية أيضًا





جيلا 7: شكل حاجزًا أمام منطقة الجزاء. كان دائمًا يقظًا في قيادة الخط الأمامي والتقدم على ليو. كان حاسمًا في الدقائق الأخيرة بفضل تدخلين رائعين داخل المنطقة.





تافاريس 6.5: لا يمكن إيقافه عندما يسرع. يسبب بمفرده ارتباكًا في كامل الجانب الأيمن لميلان.





باتريك 6: عانى من ضغط ميلان، لكنه تمكن مع ذلك من احتواء مودريتش عندما ظهر الكرواتي في المقدمة.





تايلور 6.5: كان يستحق حظاً أفضل في الشوط الأول بتسديدته اليسرى من زاوية ضيقة التي ارتطمت بالعارضة. لكنه قدم أداءً رائعاً في كلا المرحلتين. (من الدقيقة 44 من الشوط الثاني بيلاهيان غير مصنف)





ديلي-باشيرو 6: يضع الكثير من العزيمة في كل ما يفعله. ليس دائمًا مثاليًا، لكنه لا يستسلم أبدًا في الوسط.





إيساسكن 8: بافلوفيتش وإستوبينيان يجنون معه. كان هادئًا أمام ماينان في الهدف الأول. في أمسيات مثل هذه، يكاد يكون غير قابل للرقابة. كما أنه مفيد في التراجع حيث يستعيد العديد من الكرات. (من الدقيقة 22 من الشوط الثاني بيدرو 5.5: لم يتعامل بشكل جيد مع اثنتين على الأقل من حالات الاستحواذ في المنطقة الهجومية في الدقائق الأخيرة. نتوقع منه مزيدًا من الوضوح)





مالديني 5.5: أهدر فرصة جيدة في هجمة مرتدة لتسجيل 2-0 في الشوط الأول. عمل على العديد من الكرات المرتدة، لكنه أخطأ أيضًا في العديد من الخيارات عندما كان عليه تجربة اللعبات. (من الدقيقة 22 من الشوط الثاني، ديا 6: ساعد في تخفيف الضغط النهائي للروسونيري من خلال العمل الجيد على التمريرات الطويلة)





زاكاني 5.5: لم يشارك كثيرًا في الهجوم. لكنه كان مفيدًا على الأقل في التراجع لمساعدة تافاريس. (من الدقيقة 37 من الشوط الثاني، كانسيليري غير مصنف)





المدرب ساري 8: تحفة تكتيكية من المدرب التوسكاني، الذي كبح جماح نجوم ميلان ووضع الروسونيري في مأزق بعمق اللعب على الأجنحة. إدارة ذكية للتبديلات ونتيجة جاءت بفضل الإعداد الدفاعي للمباراة بشكل أساسي.