لاتسيو، مستقبل ماريو جيلا في ميزان: السيناريوهات الصيفية بين ديربي ميلانو والعروض الأجنبية

في الواقع، يرتبط جيلا بعقد مع لاتسيو حتى عام 2027. وكان لاتسيو قد وعده بتجديد العقد، لكنه تأخر في تقديم العرض له - لا سيما في ضوء القيود التي واجهها النادي الصيف الماضي - ولا يزال اللاعب، بعد أن تحدث مرارًا مع الإدارة خلال الأشهر الماضية، ينتظر اتصالاً لتلقي عرض رسمي. لكن الموضوع أصبح شائكًا. يرغب النادي في تمديد العلاقة مع اللاعب وتأمينه بعقد تجديد مهم، نظراً لأنه يتقاضى حالياً 500 ألف يورو فقط، وهو من بين الأقل أجراً في التشكيلة، على الرغم من أهميته في خطة ساري. هذا القليل من التقدير هو ما يدفع جيلا للتفكير في مستقبله. رغبة اللاعب في عدم التجديد واضحة. وهو سيناريو من شأنه أن يضع لاتسيو في موقف يضطرها إلى الاستفادة مالياً من بيعه على الفور، حتى لا تفقده مجاناً بعد عام. لم يتم تحديد سعر لبيعه بعد، لكن من المرجح أن يتراوح حول 20 مليون يورو. ولا ينبغي نسيان أن 50% من عائدات إعادة بيعه لا تزال في حوزة ريال مدريد.