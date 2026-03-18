لاتسيو، ليس فقط البطاقات. تم منع دخول لافتة ضد لوتيتو في مباراة ميلان: إليكم ما كان مكتوباً عليها

كان من المفترض أن تظهر في مدرجات ملعب «أوليمبيكو» لافتة كُتب عليها: «فقط من لديه القوة ليقول كلمة "النهاية" يمكنه أن يكتب كلمة "البداية"». والإشارة إلى الاحتجاج الجاري ضد الرئيس لوتيتو واضحة، وإن كان يتعين قراءتها بين السطور. لكن هذا ليس ما أدى إلى منع عرضه. في الواقع، لم تكن هناك أذونات صريحة لدخول هذا المادة، وبالتالي، تم منعه من الدخول عند إجراء عمليات التفتيش في الملعب. لكن رداً على ذلك، قرر مشجعو لاتسيو عرضه على أي حال، ليس في ملعب أوليمبيكو بل في بونتي ميلفيو. على الحاجز المطل على نهر التيبر، والذي يمكن رؤيته بوضوح من ضفتي النهر، بقيت الرسالة معروضة لعدة ساعات خلال يوم أمس. وبطبيعة الحال، سرعان ما انتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أصبحت فيروسية بسرعة بين مشاركات وإعادة نشر العديد من مشجعي اللازيو.