أجرى أنجيلو فابياني مقابلة مطولة مع DAZN. وقد تم تسجيل المقابلة في الواقع قبل المباراة ضد ميلان، لكن منصة البث المباشر لم تبثها إلا اليوم. وتحدث المدير الرياضي لنادي لاتسيو عن الكيفية التي يمر بها النادي في هذه المرحلة الحرجة، بين احتجاجات الجماهير وغياب لاعبين أساسيين بسبب الإصابة، وذلك في الوقت الذي يقترب فيه الفريق من اللحظة الأكثر حسماً في نهاية الموسم.
ترجمه
لاتسيو، فابياني يقول: «إعادة البناء تتطلب الصبر. المشجعون؟ نحن نفتقدهم. وسنعقد قريباً حواراً مفتوحاً معهم أيضاً»
عام صعب
"كل عام يمثل تحديًا. ربما كان هذا العام هو الأصعب، لأنه تزامن مع عملية إعادة هيكلة شاملة للفريق. وكما ذكر ساري والنادي، فهذه هي "السنة صفر". وعندما تكون عملية إعادة البناء جارية، قد تحدث أمور غير متوقعة. لكن يجب أن أقول إن العديد من النقاط التي خسرناها على طول الطريق، خسرناها دون استحقاق. كانت هناك العديد من الأحداث السلبية، وبشكل خاص وجد ساري نفسه عدة مرات مضطراً للخروج إلى الملعب بدون 6 أو 7 أو 8 لاعبين أساسيين، كما حدث على سبيل المثال في جنوة. هذا بالطبع لا يحدث فقط مع لاتسيو، وللإنصاف، يكفي أن ننظر إلى ما حدث مع نابولي. للأسف، هذه هي السنوات التي تتسم ببعض الصعوبات، لكن المهم هو أن نؤمن بما نقوم به، وأن نؤمن بالمشروع. متابعة المشروع والسير في المسار المرسوم لإعادة البناء، وإذا أردنا، لتجديد تشكيلة الفريق من خلال ضم شباب واعدين".
الإصابات
"العديد من الإصابات ناتجة عن الصدمات، وبعضها الآخر بسبب الإجهاد. للأسف، هذا الأمر لا يقتصر على لاتسيو وحدها: ينبغي أن ننظر قليلاً في مدى تأثير هذه المباريات الموزعة بين أيام الجمعة والسبت والأحد. ثم هناك أيضًا المسابقات الأخرى، والضغط الذي يتعرض له اللاعبون، وكيف يعيش اللاعب المباراة، أي تحت ضغط. كل هذا يمكن أن يؤدي إلى إصابات معينة. بالطبع لا نعيش هذه الحالة بشكل جيد، لكن المدرب واللاعبين، حتى غير الأساسيين، عندما تم استدعاؤهم للعب، قدموا أداءً استثنائيًا".
السوق
"أعتقد أن لاتسيو كان النادي الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات، سواء في عمليات بيع اللاعبين أو التعاقد مع لاعبين جدد. بالنسبة للرحيل، أود أن أقول كلمتين: نحن لم نطرد أحداً، ولم نعرض أحداً للبيع. ولكن عندما تواجه طلبات متكررة، من اللاعب، ومن الوكلاء الذين يريدون الرحيل لأن هناك فرقاً أخرى تمدد عقودهم، وتمنحهم ثلاثة أضعاف ما يكسبونه، وهم لا يشعرون بالراحة، يجب أن نرضيهم بهدوء وأمانة. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك لاعبون متحمسون داخل المجموعة وفي غرفة الملابس".
الأهداف
"في مرحلة إعادة بناء شاملة وجذرية كهذه، مثل تلك التي تشهدها لاتسيو منذ تولّيت منصب المدير الفني، فإن التفكير في الفوز بلقب الدوري، أو تحقيق هدف التأهل إلى البطولات الأوروبية على الفور، أو الفوز بالبطولات، هو مجرد حلم بعيد المنال. فعندما نعيد البناء، وعندما نضع الخطط، وعندما تكون لدينا رؤية، يجب أن نتوقع احتمال حدوث مثل هذه العواقب، وألا نحقق بعض الأهداف على الفور. لكنني مقتنع تمامًا بأن لاتسيو، بفضل البرنامج وما فرضته على نفسها، أي دورة جديدة، لن تتأخر في أن تصبح فريقًا قادرًا على المنافسة على المراكز الخمسة الأولى في دوري الدرجة الأولى الإيطالي. نحن مدينون بذلك لأنفسنا وللمشجعين وللبيئة المحيطة. أطلب فقط القليل من الصبر. نفس الصبر الذي طلبه ساري عندما تولى منصب المدرب مرة أخرى. قال إن العمل مع الشباب يتطلب الصبر، من أجل البناء، لأنهم بحاجة إلى استيعاب نظام اللعب. لكنه قال أيضًا إنه كما سيتحلى بالصبر، سيطلبه بنفس القدر من كل الأطراف".
المشجعون
«نحن لا نمر بهذه الفترة من الأزمة على خير. لا شك في ذلك. إذا وضعت نفسي للحظة مكان اللاعبين، أفكر في معنى اللعب دون تشجيع جماهيرنا، وتسجيل هدف، والذهاب إلى منطقة مشجعي فريقنا دون رؤية الجميع يفرحون؛ هذا شيء نفتقده قليلاً، بشكل موضوعي. تلك الأدرينالين التي يمنحك إياها الجمهور عندما تكون على أرض الملعب، والتي تجعل الملعب يهتز، وجودها أو عدم وجودها يحدث فرقاً. آمل أن يتم حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن. نحن ننظم مائدة مستديرة مع جميع الأطراف التي تشكل عالم كرة القدم - وسائل الإعلام والمشجعين والمؤسسات - لتوضيح مسار جديد لهم. لأن الناس في بعض الأحيان لا يفهمون، وقد حان الوقت، مع وجود بيانات موضوعية في متناول اليد، لإطلاع المشجعين على ما تفعله لاتسيو اليوم. أكرر: اللعب بدون جمهور ليس أمراً جيداً. لا يعطي صورة جيدة. من الواضح أنني لست غاضباً من المشجعين، بل على العكس، أحترم رأي الجميع، المشجعين والصحفيين. لدي واجب ومهمة واحدة فقط، وهي الاهتمام بالتخطيط والعمل على أن يكون لدى لاتسيو في أقصر وقت ممكن فريق قادر على المنافسة في الدوري الممتاز. خلال ثلاثين عاماً من العمل في كرة القدم، واجهت دائماً عمليات إعادة بناء، ولم أدير أبداً فريقاً مهماً كان قد فاز باللقب في العام السابق. كنت سأحب كثيراً العمل مع ميلينكوفيتش، ومع سيرو إيموبيل الذي كان يسجل 35 هدفاً، ولماذا لا مع لويس ألبرتو وفيليبي أندرسون أيضاً. لكن ربما كنت سأستقر في منصبي. يجب أن يقال أيضاً أنه عندما وصل هؤلاء اللاعبون إلى لاتسيو، واجهوا صعوبة في الاندماج في البداية. على سبيل المثال، أتذكر ميلينكوفيتش. صحيح أنني كنت في نادٍ آخر، لكنني كنت أتابع دائماً أخبار لاتسيو. في السنوات الأولى، واجه بعض الصعوبات. ثم أصبح اللاعب الاستثنائي الذي نعرفه جميعاً. حتى سيرو إيموبيل نفسه، تجول قليلاً، حتى في الخارج، ثم وصل إلى لاتسيو. واجه بعض الصعوبات، ثم بدأ يسجل 30/35 هدفاً. عندما يقول ساري إنه يجب التحلي بالصبر، فربما يقصد أيضًا أنه يجب إعطاء هؤلاء اللاعبين الفرصة للتأقلم، وبناء فريق متماسك، وغرفة ملابس قوية لتقديم بعض الإنجازات لنا. للأسف، لا نجد كل ما نريده في أي مكان، يجب أن نؤمن بالعمل الذي نقوم به. أنا أؤمن به بشدة وأتمنى أن يؤمن به أيضًا كل من يهتم بمصير لاتسيو".