لاتسيو، جدل حول العرض البصري الذي لم يُنفذ في نهر التيبر: إليكم ما حدث

عندما دخلت الفرق إلى الملعب، تم رفع لافتة ضخمة في المنصة الشمالية (Curva Nord) عليها صورة مشجع لاتسيو يحمل نسرًا ويلوح بأسلحة. وتحتها كُتب: "درع وسيف لاتسيو ومشجعيها". ثم أكملت البطاقات البيضاء والزرقاء المحيطة العمل برسم شعار يلف رمزياً المنصة بأكملها. حتى هنا كل شيء على ما يرام. تصفيق من كل الملعب، حتى من بعض المنافسين، الذين أعجبوا بروح رياضية بهذا المنظر الجميل. لكن مع البطاقات، في الوقت نفسه، كان من المفترض أن تظهر عبارة في منصة تيفره أيضاً. كانت كلمة "الحرية" هي الكلمة التي توقعها من ابتكروا الكوريغرافيا: من جهة، الدعم غير المشروط للفريق، ومن جهة أخرى، أمام قسم كبار الشخصيات، حيث يجلس عادةً الرئيس، الاحتجاج، الذي كان من المفترض أن يوجه إلى المالك ما يتوق إليه العديد من المشجعين والمعارضين للنادي. لكن لم يكن هناك أي أثر لهذه العبارة. لم تظهر سوى بعض البطاقات البيضاء المتفرقة في أرجاء المدرج، وبالتالي فشلت الفكرة الأولية. ولا داعي للتأكيد على الاستياء الذي تصاعد في غضون ساعات قليلة، بين ليلة أمس واليوم، في أوساط مشجعي لاتسيالو، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، بشأن هذا الأمر.