لاتسيو، تايلور مفتون: "الشغف هنا مذهل. ساري؟ في الأيام الأولى كان يسبب لي الصداع!"

"أرسل لي المدرب كويمان رسالة بعد انتقالي إلى لاتسيو: 'انتقال رائع، سنراقبك عن كثب. حظاً سعيداً'. كانت هذه إشارة إيجابية بالنسبة لي. كان يقول لي دائماً إن عليّ أن أصبح أكثر 'نضجاً' وأكثر حضوراً في المواجهات الفردية، ويجب أن أقول إنني أفهم الآن ما كان يقصده، فاللعب أسبوعياً في دوري كبير مثل هذا أمر مختلف تماماً. في الدوري الهولندي، كان بإمكاني أحيانًا أن ألعب بأسلوب رقيق، معتمدًا على التقنية. أما في إيطاليا، فإذا لم تضف أيضًا الروح التنافسية، فسوف يتم سحقك. هذه التجربة تحولني إلى لاعب أكثر صلابة. لكنني لم أتخذ هذا القرار من أجل المنتخب الوطني فقط، بل كنت أرغب ببساطة في أن أنضج كشخص وكلاعب. كنت بحاجة إلى شيء جديد، إلى بيئة جديدة وتحدي جديد. مع هولندا، خضت أول مباراة لي كبديل وأشعر أنني أبليت بلاءً حسناً، حتى أنني سجلت ركلة جزاء في تلك السلسلة. لكن بعد ذلك، في فترة التوقف التالية، ذهبت إلى بطولة أوروبا مع منتخب تحت 21 عاماً ومنذ ذلك الحين لم يتم استدعائي مرة أخرى. هناك منافسة شديدة على مركزي، لكن سيكون من الرائع العودة إلى الفريق. أفكر كثيرًا في كأس العالم الأخيرة وأود أن أعيش تلك التجربة مرة أخرى، لكن لكي أفعل ذلك، عليّ أن أستمر في تقديم أداء رائع هنا في لاتسيو".