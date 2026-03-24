لاتسيو، أنظار الدوري الإنجليزي الممتاز تتجه نحو تايلور: لكن لوتيتو يعتبره لاعباً لا يمكن التخلي عنه

وفقاً لصحيفة «إل ميساجيرو»، فإن عدداً من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد وضعت عيونها على تايلور. ولن يكون من المستغرب في الصيف أن تصل عروض مهمة من الجانب الآخر من القناة لهذا اللاعب المولود عام 2002. فمواهبه كلاعب «بوكس-تو-بوكس» تتناسب تماماً مع كرة القدم الإنجليزية، ولن يشكل السعر المطلوب مشكلة بالنسبة لمالكي الأندية الكبرى في ذلك الدوري. المشكلة، إن وجدت، هي رغبة لاتسيو. من الصعب أن يقتنع لوتيتو بالتخلي عن أحد جواهره الجديدة بعد أشهر قليلة فقط. إن بنود الولاء المدرجة في عقد اللاعب، والتي تمنح مكافآت ومكافآت إضافية عن كل سنة يقضيها في روما، حتى انتهاء العقد في عام 2030، هي دليل على مدى اعتماد النادي على تايلور لوضع الأسس لدورة فنية جديدة للفريق.