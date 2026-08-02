مبلغ لا يقارن بما حصل عليه النصر .. بيلباو يصدم برشلونة بسعر لابورت

كشفت "سبورت" صباح الأحد عن تمسك أتلتيك بيلباو بالحصول على قيمة الشرط الجزائي البالغة 80 مليون يورو في عقد أيمريك لابورت من أجل التخلي عن الدولي الإسباني.

وفي الأيام الأخيرة خرجت عدة تقارير تتحدث عن تحركات من قبل إدارة برشلونة يقودها المدير الرياضي ديكو من أجل الاستعلام عن مدى إمكانية ضم قلب الدفاع صاحب الأصول الفرنسية.

ويبحث برشلونة عن تعزيز دفاعاته، إذ لم يعوض حتى الآن رحيل إينيغو مارتينيز الصيف الماضي نحو النصر، ومع تراجع مستوى القائد رونالد أراوخو وتعاقب الإصابات على أندريس كريستينسن، لجأ المدرب هانسي فليك لتوظيف جيرارد مارتين الموسم الماضي بجوار باو كوبارسي في قلب الدفاع.