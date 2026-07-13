لابورتا يتغنى بـ "استثنائية" ميسي في المونديال.. ويُقيم أداء يامال ووافد برشلونة الجديد!

لم يتمكن لابورتا من إخفاء انبهاره بتأثير ميسي مع الأرجنتين خلال البطولة المقامة في أمريكا الشمالية. فقد كان صاحب القميص رقم 10 الأسطوري، مرة أخرى، هو المحفز والمحرك الأساسي لـ "الألبيسيليستي"، حيث قادهم عبر الأدوار الإقصائية بنفس الدقة الحاسمة التي ميزت حقبته في برشلونة.

وفي حديثه لوسائل الإعلام في دالاس، أسهب لابورتا في الإشادة بأيقونة البلوجرانا، قائلاً: "ما يقدمه ميسي في كأس العالم يُعد أمراً استثنائياً. لقد سجل ثمانية أهداف، بعضها بجودة فنية عالية للغاية، وموهبته تتألق دائماً. الأرجنتين تعمل من أجل ميسي وتلعب كوحدة متماسكة؛ هم محظوظون بامتلاكهم ليو الذي دائماً ما ينجح في حسم الأمور لصالحهم".