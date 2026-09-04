هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
GOAL ONLY Federico Chiesa GFXGoal AR, Gemini
هيثم محمد

المشكلة لم تكن سلوت .. معاناة كييزا في ليفربول عرض مستمر والسر في الرقم 5

فقرات ومقالات
فيديريكو كييزا
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

النجم الإيطالي خارج الحسابات والوضع يسوء، ولكن مستمر في ليفربول

لنعد بالذاكرة إلى صيف 2021، وقتها تُوج المنتخب الإيطالي بأمم أوروبا واكتشف العالم فيديريكو كييزا وبقية نجوم الأتزوري، وكان السؤال على ألسنة الجميع: لماذا لا يلعب هذا الشاب في كبرى الأندية عوضًا عن يوفنتوس؟

جاء صيف 2024 وانضم كييزا إلى ليفربول، وشهور قليلة كانت كافية للإجابة عن السؤال، وعامان منذ انضمام الجناح الإيطالي إلى عملاق الكرة الإنجليزية وأوضاعه من سيء إلى أسوأ، ورغم ذلك، هو مستمر في صفوفه.

  • CM grafica Chiesa 16 9Getty Images

    بداية موسم كارثية

    استبشر جمهور ليفربول ومحبي كييزا خيرًا بالفترة الإعدادية لموسم 2026-27 في ظل مشاركة كييزا بالوديات وحضوره بالمعسكر الإعدادي تحت قيادة المدير الفني الجديد أندوني إيراولا.

    رغم معاناة كييزا المستمرة مع الإصابات منذ انضمامه إلى الريدز، ولكن دومًا وُجهت أصابع الاتهام للمدير الفني أرني سلوت بأنه السبب في تهميش اللاعب لعدم اقتناعه بإمكانياته، حتى عندما كان جاهزًا وقدم يد العون أو تألق في بطولات الكأس، كان لا يعتمد عليه في البريميرليج بصورة أكبر من لعب دور البديل.

    رحل سلوت، وبدأ الموسم وتكرر السيناريو، غاب كييزا عن مباريات الريدز الأولى والسبب بحسب بيان رسمي من النادي هو الإصابة، ووضح إيراولا طبيعتها بأن الإيطالي يعاني من شكوى على مستوى الظهر ستبعده "حاليًا" عن الفريق.

    في ظل عدم اتضاح مدة غياب الإيطالي، ظن البعض أنها مشكلة بسيطة وسيعود ليلعب دورًا، خصوصًا وأن ليفربول لم يضم معوضًا مباشرًا لمحمد صلاح في الجناح الأيمن، ويبقى كييزا هو اللاعب الوحيد بخصائص ذلك المركز، ولكن جاء قرار ليفربول باستبعاد كييزا ليؤكد أن لا جديد، الجناح خارج حسابات النادي من الأساس.

    • إعلان
  • grafica chiesa italia liverpool cmGetty Images

    لماذا لا يرحل كييزا؟

    يبقى كييزا لاعبًا صاحب إمكانيات جيدة وأثبت ذلك في بداياته مع يوفنتوس وقبلها في فيورنتنا، وكما ذكرنا مع المنتخب الإيطالي بالتحديد في مشواره الناجح نحو لقب اليورو، ما يؤكد أنه عندما يكون جاهزًا ويبتعد عنه شبح الإصابات، هو لاعب مفيد بخصائص جناح كلاسيكي يملك لمسة تهديفية، ما يجعله قادرًا على شغل أكثر من مركز.

    ولكن رغم كل ذلك، نرى كييزا مستمر لموسم ثالث في ليفربول وكأنه ارتضى وضعه كمهمش في "الميرسي سايد"، مقاطع الفيديو تظهره دائمًا منسجمًا مع اللاعبين وصاحب شخصية مرحة، الأمر الذي يؤكد انسجامه مع الأجواء، ولكن ذلك لا يبرر أن لاعب بقيمته يرتضي بالتحول للاعب خارج الحسابات وهو الذي كان من أبرز نجوم جيله في إيطاليا.



    الأندية الإيطالية الكبرى كل صيف ترتبط بضم كييزا، شائعات عن نابولي وإنتر وروما وميلان، وحتى عن عودة إلى يوفنتوس، ولكن الأمر لا يزيد عن كونه تكهنات، ولا أحد يتحرك ويغامر جديًا لضم لاعب سجل إصاباته، وقادم من عامين بدون لعب تقريبًا.

    عامل آخر قد يكون سببًا في استمرار كييزا في ليفربول وابتعاد كبار إيطاليا عنه هو راتبه، اللاعب يتقاضى راتبًا يقارب خمسة مليون يورو صافية كل موسم، رقم يعلم أنه لن يحصل عليه في إيطاليا في ظل معاناة كبارها اقتصاديًا، وإذا دُفع رقم مماثل سيكون للاعب جاهز وليس معرض للإصابة.

    الغريب هو ارتضاء كييزا بفكر تقاضي الراتب الضخم فقط وعدم البحث عن فرصة إعارة حتى في البريميرليج لفريق أصغر قد يمنحه دقائق اللعب ويؤمن بقدراته، أو تخفيض راتبه والعودة لإيطاليا حيث يعرفون إمكانياته وتاريخه مع الإصابات ومستعدون على الرهان عليه.

    في وقت من الأوقات كان كييزا ينظر له كأحد أفضل المواهب في أوروبا، وصاحب عقلية وإمكانيات فنية تتخطى والده إنريكو، ولكن تجربة ليفربول تثير الشكوك وتجعل السؤال يطرح: هل استسلم كييزا للعنة الإصابات وقرر التحول لموظف؟

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
الدوري الإنجليزي الممتاز
إبسويتش تاون crest
إبسويتش تاون
ابسويتش
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول