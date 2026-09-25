روما السبب .. الكشف عن هوية الفريق الذي كاد ينتقل له كييزا وفشل هذا الصيف

تشير تقارير جديدة إلى أن فيديريكو كييزا اقترب بشكل كبير للغاية من مغادرة ليفربول إلى إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية. غير أن العودة المحتملة إلى الدوري الإيطالي انهارت في نهاية المطاف بسبب تعطّل سلسلة من صفقات الانتقالات المترابطة كان روما طرفًا فيها، ما ترك المهاجم المُبعد عالقًا في ميرسيسايد.
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خطة إنتر السرية لفترة الانتقالات الصيفية
وضع إنتر الأساس لصفقة مثيرة للتعاقد مع كييزا المستبعد من ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية. ووفقًا لفابريتسيو رومانو، فإن المحادثات التي جرت خلف الكواليس كانت أكثر تقدمًا بكثير مما كان يُعتقد في عالم كرة القدم.
حدد العملاق الإيطالي اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا كخيار بسعر مخفّض لتعزيز صفوفه الهجومية. وكان النيراتزوري يشعر بثقة هادئة في حسم صفقة لإنقاذ المهاجم من كابوسه الإنجليزي. لكن الانتقال كان مرتبطًا بالكامل بصفقات الرحيل التي لم تتحقق في نهاية المطاف قبل انقضاء الموعد النهائي.
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دومينو الانتقالات المتعطل
وذكر رومانو، في تصريحاته عبر Tuttomercatoweb، أن إنتر كان قد وضع كييزا كبديل مباشر للويس هنريكي. وكان النادي مستعداً تماماً للسماح برحيل اللاعب البرازيلي إذا ما عزّزت روما اهتمامها بتقديم عرض رسمي.
لكن فشل روما في إتمام الصفقة أدى إلى انهيار سلسلة الانتقالات بأكملها عند العقبة الأخيرة. ونتيجة لذلك، بقي هنريكي مع ناديه الحالي بعد عام واحد فقط من انضمامه قادماً من مارسيليا مقابل 22.8 مليون يورو إضافة إلى مكافآت. وهذا الاحتفاظ غير المتوقع أغلق الباب على الفور أمام عودة كييزا المرتقبة بشدة إلى وطنه.
الصمود بقوة في أنفيلد
على الرغم من وضعه الصعب مع النادي، لا يزال كييزا متمسكًا برفضه الرحيل عن ليفربول. فقد عانى الجناح بشدة في الحصول على أي وقت لعب مؤثر منذ انتقاله البارز من يوفنتوس في عام 2024.
ومع ذلك، رفض الدولي الإيطالي التفكير في رحيل مبكر خلال سوق الانتقالات الصيفية. ولم يحقق إصراره الشديد على إثبات نفسه في ميرسيسايد نجاحًا يُذكر حتى الآن. بل على العكس، تُرك مستبعدًا تمامًا عن حسابات الفريق الأول بينما ينافس زملاؤه في العديد من المسابقات المحلية والأوروبية.
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ما هو مستقبل كييزا؟
أجبر رفض كييزا المستمر للرحيل على مواجهة حقيقة قاسية هذا الموسم، إذ تم استبعاد المهاجم دون مراعاة من قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ما بعث برسالة واضحة مفادها أنه لا مكان له ضمن خطط النادي القريبة.
ويبدو الآن أن الرحيل في شهر يناير هو الحل الأكثر منطقية لجميع الأطراف المعنية، إذ تمثل فترة الانتقالات في منتصف الموسم طوق نجاة مهماً لإحياء مسيرته المتعثرة. وإذا استسلم المهاجم أخيراً وتقبّل أن فصله في الدوري الإنجليزي الممتاز يجب أن ينتهي، فإن انتقاله الشتوي يبقى أمراً أكثر من محتمل.
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