كين يتألق مع المنتخب الوطني ويُعيد إحياء سوق الانتقالات: قيمة شرط الإفراج، تقييم فيورنتينا، والسيناريوهات المحتملة لميلان

يمر المهاجم بموسم صعب، لكنه لم يخلُ من اللمحات التي تذكرنا بأفضل حالاته، والتي غالبًا ما أظهرها مع المنتخب الإيطالي

كان إصابة في الساق، التي جاءت لتضاف إلى مشكلة في الكاحل، قد كادت أن تهدد مشاركة مويز كين في تصفيات كأس العالم مع المنتخب الإيطالي، لكن التعافي سار كما هو مخطط له، وبعد 60 دقيقة في دوري المؤتمرات في مباراة راكوف ضد فيورنتينا و85 دقيقة في الدوري الإيطالي في مباراة فيورنتينا ضد إنتر، ارتدى المهاجم الفيولينتي القميص الأزرق وسجل هدفاً في الفوز 2-0 على أيرلندا الشمالية الذي ضمن التأهل للنهائي ضد البوسنة.

وقد عادت تظهر في كيان في بيرغامو الصفات التي رفعت قيمة شرط الإفراج في عقده مع فيورنتينا، الساري حتى عام 2029، إلى 62 مليون يورو، تدفع دفعة واحدة لشرائه بين 1 و15 يوليو 2026. لكن من يستطيع دفع مبلغ كهذا وما هي البدائل، إن وجدت؟

  اللا التي يجب تجنبها في صيف 2025

    قبل توقيع تجديد عقده مع فيورنتينا، الذي رفع راتبه الصافي إلى 4.5 مليون يورو في الموسم، ألمح كين للأندية العربية الثرية مثل الهلال، التي كانت مستعدة لدفع مبلغ 52 مليون يورو بموجب بند الإفراج الذي كان ساريًا آنذاك، إلى أنه غير مستعد في الوقت الحالي للانتقال إلى أندية في أطراف الساحة الكروية الدولية. كان هناك حديث عن برشلونة وبايرن ميونيخ في حالة رحيل ليفاندوفسكي وكين، وهو احتمال لم يتحقق. بعد بضعة أشهر، ستعود هذه المواضيع إلى الواجهة، بينما في إيطاليا كان مبلغ 52 مليون يورو مع 25 هدفاً في الموسم يمثل قمة صعبة التسلق، فما بالك الآن بعد أن أصبح المبلغ 62 مليون يورو والأهداف 9.

  التحايل على الشرط

    لكن، كما رأينا، فإن شرط الفسخ ساري المفعول حتى 15 يوليو، في حين أن سوق الانتقالات مفتوح حتى أوائل سبتمبر. بمعنى آخر: يمكن التعاقد مع كين بطرق أخرى، شريطة ألا يتم تفعيل هذا الخيار خلال الأسبوعين الأولين من يوليو من قبل نادٍ آخر. وبالطبع، في هذه الحالة سيكون من الضروري التفاوض مع فيورنتينا، التي لن يكون لها رأي في الأمر إذا تم دفع 62 مليون يورو على الفور.

    ومن بين الفرق التي تضع كين على قائمتها هناك ميلان: ماسيميليانو أليجري يعرفه، وقد دربه بالفعل في يوفنتوس ويمكنه الاستفادة من اللاعب كما فعل مع رابيو في الصيف. على الروسونيري إذن أن يبدأوا من 16 يوليو بطلب تقييم النادي الفيولتي، الذي لا ينبغي أن يبتعد كثيراً عن قيمة البند، ليقترحوا بعد ذلك إحدى الصيغ التي اعتدنا عليها الآن: مقابل فني بالإضافة إلى المال، أو دفع المبلغ نعم، ولكن بالتقسيط.

  لي المجهولة

    إلا أن هناك احتمالاً واحداً قد يتيح لميلان دفع مبلغ 62 مليون يورو على الفور: رحيل رافائيل ليو، الذي أصبح في الأيام الأخيرة محط أنظار الجميع بسبب الشائعات المتسربة من ميلانيلو والتي تشير إلى وجود بعض الخلافات مع أليجري قبل المباراة الأخيرة في الدوري. كيان وليو صديقان حميمان خارج الملعب، وكثيراً ما يشاركان معاً في المناسبات الاجتماعية، ولم يخفِ البرتغالي أبداً رغبته في اللعب جنباً إلى جنب مع المهاجم البيدمونتي. لكن أبواب سوق الانتقالات تتحرك بسرعة جنونية، وهذا التزامن ليس أمراً مفروغاً منه على الإطلاق.

