Goal.com
مباشرالتذاكر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Mexico Player Ratings GFXGOAL
علي سمير

المكسيك وكوريا الجنوبية | متى يفرج أجيري عن هدف برشلونة؟ كينيونيس يختفي وتصدي إعجازي يكتب النهاية السعيدة!

فقرات ومقالات
المكسيك
كأس العالم
المكسيك ضد كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
هيونج مين سون
خوليان كينيونيس
جيلبرتو مورا
برشلونة

كوريا تسقط وقائدها لم يقدم أي شيء

على أنغام أغنية "سيليتو ليندو" الشهيرة، التي تم ترديدها على مدار المباراة، أكد المنتخب المكسيكي تفوقه في المجموعة الأولى، ليكون أول فريق يضمن مكانه في دور الـ32 في كأس العالم 2026.

المكسيك نجحت في الانتصار على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، سجله المتألق لويس رومو في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ليرتفع رصيدها إلى 6 نقاط على صدارة المجموعة.

مستوى المكسيك في هذه المباراة كان أفضل مما قدمته أمام جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية للمونديال، ولكن هل سيذهب منتخب "إل تري" بعيدًا في البطولة؟


  • FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    انتصار خادع إلى حد كبير

    فلسفة المدرب خافيير أجيري تعتمد بشكل كبير على الصلابة الدفاعية، ومن المنطقي أنه يعتمد على مهاجم وحيد وهو راؤول خيمينيز، مع الاعتماد على الأطراف في صناعة الفرص، بتواجد كل من خوليان كينيونيس وروبرتو ألفارادو كجناحين.

    أسلوب أجيري قد ينجح أمام الفرق الضعيفة التي لا تتمتع بدفاع جيد مثل جنوب إفريقيا، لكن كوريا تعاملت بذكاء شديد مع هذه الخطة، حيث قام المدرب هونج ميونج بو، بمطالبة ثنائي الدفاع بمراقبة خيمينيز صاحب الـ35 سنة الذي فقد الكثير من سرعته.

    وهو ما يأخذنا إلى ما سيحدث في دور الـ32 من المونديال، هل يستمر أجيري بنفس الطريقة؟ أم يقرر اللعب بمهاجمين؟ وذلك لإرباك المدافعين بشكل أكبر، حتى لا يقع خيمينيز فريسة للمنافس مثلما حدث اليوم.

    ولو قرر أجيري تغيير هذه الطريقة، فلن يواجه أي مشكلة في العناصر المتاحة أمامه لمساعدة خيمينيز أو حتى استبداله في مركز المهاجم الصريح، حيث لديه خوليان كينيونيس هداف القادسية السعودي الذي يعيش أفضل أيامه في دوري روشن، وسانتياجو خيمينيز نجم ميلان الإيطالي.


    • إعلان
  • Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    متى يفرج أجيري عن جوهرة المكسيك؟

    لمن لا يعرف .. المكسيك لديها جيلبرتو مورا، أحد أهم الجواهر في البلاد، ويجيد اللاعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر، ويعتبر من العناصر المستهدفة لدى كبار أوروبا مثل برشلونة وريال مدريد وميلان.

    مورا لعب لمدة 24 دقيقة في الفوز على جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية للمونديال، وقدم بعض اللمحات الجيدة التي تؤكد أحقيته في التواجد على رادار عمالقة القارة العجوز، بسبب قدرته على المراوغة وخلق المساحات لزملائه، ولكنه لم يشارك وظهر كبديل غير مستخدم أمام كوريا الجنوبية.

    بالنظر إلى افتقاد المكسيك لعنصر الإبداع في صفوفها، سنجد أن مورا هو العنصر المناسب لفك تكتلات دفاعات الخصوم، ومنح كينيونيس وخيمينيز وألفارادو بعض التمريرات السحرية للوصول إلى المرمى بأقصر الطرق.

    ولكن هذا أمر غير وارد وفقًا للمعطيات الحالية، أجيري مدرب من "المدرسة القديمة" لا يجازف كثيرًا، ويعتمد بشكل كبير على الخيارات الآمنة من أصحاب الخبرة، وإن كان الأمر يستحق التجربة.

    أيضًا يجب الحديث عن كينيونيس، نجم القادسية اختفى ولم ينجح اليوم خلال لعبه بمركز الجناح الأيسر وافتقد الكثير من فعاليته وشراسته التهديفية، كما أنه لم يقم ولو بمراوغة واحدة وفقد الكرة كثيرًا ولم يسدد سوى مرة واحدة على المرمى.

    ولذلك، سيكون أمام أجيري فرصة سانحة بعد ضمان التأهل عندما يلعب فريقه أمام تشيكيا بالجولة الأخيرة، من خلال تجربة اللعب بكينيونيس كمهاجم صريح لإظهار أفضل ما عنده، مع منح مورا المزيد من الدقائق لعله يدفعه نحو وجهة نظره فيما بعد.

  • Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    فقرة التصديات المذهلة

    هذا العنوان يبدو غريبًا نوعًا ما، في تلك المباراة التي ارتكب فيها حارس كوريا الجنوبية كيم سيونج جيو، أحد أسوأ الأخطاء الكارثية طوال مسيرته في الهدف الأول للمكسيك.

    الكوري خرج من مرماه لتلقي كرة عرضية، ولكنه فشل في السيطرة عليها بطريقة غريبة لا تليق بحارس يلعب في هذا المحفل الدولي الكبير، ليحصل عليها نجم المباراة مورا ويودعها في الشباك.

    ومع ذلك، فإن كيم تمكن من التصدي لبعض الكرات الهامة التي كادت أن تؤدي إلى زيادة الفارق، ومنح بلاده فرصة للعودة حتى اللحظات الأخيرة، ولكن زملائه فشلوا في اختراق مرمى الحارس المتواجد على الجانب الآخر.

    والحديث هنا عن راؤول رانخيل، الحارس المكسيكي الذي يتشارك مع رومو في لقب رجل المباراة، حيث تصدى لكرتين حاسمتين، وأبعد هجمة خطيرة عن مرماه كانت أن تؤدي إلى هدف التعادل.

    رانخيل عاش لحظته الأفضل في كأس العالم، عندما تصدى بطريقة تلقائية لمحاولة خطيرة من على خط المرمى، وهي لقطة احتاج بعدها لتلقي العلاج قبل العودة بشكل طبيعي.

    زميله إدسون ألفاريز، لاعب وست هام السابق والذي يلعب حاليًا في فنربخشه، لعب بمركز قلب الدفاع بدلًا من مكانه الرئيسي في خط الوسط بسبب غياب الموقوف سيزار مونتيس، ونجح في أداء المهمة باقتدار، وقام بتشتيت أكروباتي مبهر من محاولة لسون هيونج مين، وأبعد الكرة عن مرمى المكسيك بعد تجاوزها للحارس.

    الكرة تم احتسابها تسلل في النهاية، لكن ألفاريز لم يكن على علم بالأمر، وهذا المشهد يمكن وضعه ضمن الأجمل في البطولة حتى الآن.

  • FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    إنها نهاية سون

    شاهدنا في هذه المباراة ثنائي اعتاد على التألق في الدوري الإنجليزي الممتاز، راؤول خيمينيز مع وولفرهامبتون وفولهام، وسون هيونج مين نجم توتنهام السابق الذي كان من صفوة الأجنحة في أوروبا.

    ولكن بعد ما شاهدناه اليوم من القائد سون، الذي بلغ من العمر 33 سنة، يجب التأكيد على أن النجم الكوري وصل إلى خط النهاية بشكل مبكر أكثر مما توقعنا كثيرًا.

    سون لم يعد بنفس الحيوية والسرعة والمرونة، حيث لعب نجم لوس أنجلوس إف سي الحالي 57 دقيقة فقط قبل استبداله وخروجه، وهو أمر حدث معه ضد التشيك في المباراة الأولى.

    ولذلك، يجب على مدرب كوريا الجنوبية أن يواجه نفسه بالحقيقة، سون لم يعد اللاعب الحاسم الخطير الذي يصنع الفارق لبلاده، ومشاركته كأساسي "وحيدًا" بمركز المهاجم الصريح لن تفيد.

    وسيكون على كوريا الاعتماد على لاعب آخر بجواره لمساعدته في الجولة الثالثة أمام جنوب إفريقيا، أو حتى التخلي عنه وإبعاده عن التشكيل الأساسية لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مع الدفع به كورقة رابحة في الشوط الثاني.