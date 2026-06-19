المكسيك وكوريا الجنوبية | متى يفرج أجيري عن هدف برشلونة؟ كينيونيس يختفي وتصدي إعجازي يكتب النهاية السعيدة!

هذا العنوان يبدو غريبًا نوعًا ما، في تلك المباراة التي ارتكب فيها حارس كوريا الجنوبية كيم سيونج جيو، أحد أسوأ الأخطاء الكارثية طوال مسيرته في الهدف الأول للمكسيك.
الكوري خرج من مرماه لتلقي كرة عرضية، ولكنه فشل في السيطرة عليها بطريقة غريبة لا تليق بحارس يلعب في هذا المحفل الدولي الكبير، ليحصل عليها نجم المباراة مورا ويودعها في الشباك.
ومع ذلك، فإن كيم تمكن من التصدي لبعض الكرات الهامة التي كادت أن تؤدي إلى زيادة الفارق، ومنح بلاده فرصة للعودة حتى اللحظات الأخيرة، ولكن زملائه فشلوا في اختراق مرمى الحارس المتواجد على الجانب الآخر.
والحديث هنا عن راؤول رانخيل، الحارس المكسيكي الذي يتشارك مع رومو في لقب رجل المباراة، حيث تصدى لكرتين حاسمتين، وأبعد هجمة خطيرة عن مرماه كانت أن تؤدي إلى هدف التعادل.
رانخيل عاش لحظته الأفضل في كأس العالم، عندما تصدى بطريقة تلقائية لمحاولة خطيرة من على خط المرمى، وهي لقطة احتاج بعدها لتلقي العلاج قبل العودة بشكل طبيعي.
زميله إدسون ألفاريز، لاعب وست هام السابق والذي يلعب حاليًا في فنربخشه، لعب بمركز قلب الدفاع بدلًا من مكانه الرئيسي في خط الوسط بسبب غياب الموقوف سيزار مونتيس، ونجح في أداء المهمة باقتدار، وقام بتشتيت أكروباتي مبهر من محاولة لسون هيونج مين، وأبعد الكرة عن مرمى المكسيك بعد تجاوزها للحارس.
الكرة تم احتسابها تسلل في النهاية، لكن ألفاريز لم يكن على علم بالأمر، وهذا المشهد يمكن وضعه ضمن الأجمل في البطولة حتى الآن.