كيليان مبابي يُظهر إصابة مروعة في وجهه بعد خضوعه لعملية خياطة جراحية عقب تعادل ريال مدريد مع جيرونا
ندوب المعركة التي تحملها نجم ريال مدريد
وقع الحادث في الدقيقة 89 من مباراة يوم الجمعة، عندما تعرض مبابي، أثناء محاولته التوغل داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن، لضربة كوع غير مقصودة من مدافع جيرونا فيتور ريس.
كان التأثير فوريًا وشديدًا، مما أدى إلى جرح عميق فوق حاجبه الأيمن بدأ ينزف بغزارة على أرض الملعب. على الرغم من الإصابة الواضحة، اختار الحكم ألبيرولا روخاس عدم احتساب خطأ، مما أثار استياء جماهير الفريق المضيف. نشر مبابي صورة للإصابة على إنستغرام ليتشاركها مع متابعيه.
التغيب عن تدريبات الفريق الأول
وبمجرد انتهاء المباراة، اتضح حجم الإصابة الحقيقي داخل غرفة الملابس. وقرر الطاقم الطبي للنادي أن الجرح، الذي لم يتضمن كسرًا، كان عميقًا بما يكفي ليتطلب تدخلًا طبيًا، واحتاج مبابي إلى ثلاث غرز لإغلاق الجرح.
وفقًا لصحيفة "دياريو آس"، كان مبابي غائبًا بشكل ملحوظ عن حصة تدريبات ريال مدريد صباح الأحد. وبينما نزل زملاؤه إلى العشب لبدء الاستعدادات لمبارياتهم الأوروبية المقبلة، اكتفى اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بالتدريبات الداخلية.
أمضى الصباح في صالة الألعاب الرياضية تحت إشراف أخصائيي العلاج الطبيعي بالنادي، حيث ركز على التعافي بدلاً من التدريبات بالكرة.
مدريد تستبعد ارتداء الكمامات الواقية
إن مشهد مبابي وهو يرتدي واقيًا للوجه ليس جديدًا على مشجعي كرة القدم، بعد تعرضه لكسر في الأنف خلال بطولة أمم أوروبا الصيف الماضي.
ومع ذلك، أفادت التقارير أن ريال مدريد استبعد استخدام قناع واقي كامل هذه المرة. وأشارت المناقشات الداخلية إلى أن طبيعة إصابة الحاجب لا تستلزم استخدام مثل هذا الجهاز المقيد، والذي غالبًا ما يعيق الرؤية المحيطية للاعب.
بدلاً من ذلك، يبحث الفريق الطبي حاليًا عن شكل أخف من الحماية. وهم يعملون على واقي لاصق متخصص أو ضمادة أصغر حجمًا تحمي الغرز دون الحاجة إلى قناع تقليدي ضخم.
متاح للمشاركة في مباراة أليانز أرينا
القلق الأكبر الذي يساور مشجعي ريال مدريد هو مدى جاهزية المهاجم للمشاركة في الرحلة الحاسمة لمواجهة بايرن ميونيخ في مباراة الإياب من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء. ورغم غيابه عن الحصة التدريبية الأخيرة، أشار النادي إلى أن مشاركته في التشكيلة الأساسية على ملعب أليانز أرينا لا شك فيها، حيث يسعى ريال مدريد إلى قلب نتيجة الإجمالية التي خسر فيها 2-1 في مباراة الذهاب.
ومن المتوقع أن يسافر مع الفريق إلى ألمانيا ويعود إلى الملعب للمشاركة في الحصة التدريبية الأخيرة يوم الثلاثاء.