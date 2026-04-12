كيليان مبابي يُظهر إصابة مروعة في وجهه بعد خضوعه لعملية خياطة جراحية عقب تعادل ريال مدريد مع جيرونا

وقع الحادث في الدقيقة 89 من مباراة يوم الجمعة، عندما تعرض مبابي، أثناء محاولته التوغل داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن، لضربة كوع غير مقصودة من مدافع جيرونا فيتور ريس.

كان التأثير فوريًا وشديدًا، مما أدى إلى جرح عميق فوق حاجبه الأيمن بدأ ينزف بغزارة على أرض الملعب. على الرغم من الإصابة الواضحة، اختار الحكم ألبيرولا روخاس عدم احتساب خطأ، مما أثار استياء جماهير الفريق المضيف. نشر مبابي صورة للإصابة على إنستغرام ليتشاركها مع متابعيه.



