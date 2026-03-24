getty
ترجمه
كيليان مبابي ينفي شائعات الإصابة "الكاذبة"، بينما يشرح نجم ريال مدريد سبب عودته إلى فرنسا لتلقي العلاج
مشاكل إصابة مبابي
سعى قائد المنتخب الفرنسي إلى تهدئة المخاوف المتزايدة بشأن إصابة مستمرة في ركبته اليسرى أبعدته عن الملاعب خلال الشهر الماضي. وعلى الرغم من التقارير التي أشارت إلى أن الرباط الصليبي الخلفي في ركبته كان على وشك التمزق، استغل المهاجم مناسبة رئيسية نظمتها شركة الرعاية الصحية «آلان» لتوضيح حالته البدنية. وتزامن غيابه مع فترة حاسمة بالنسبة لـ«البلانكوس»، مما أدى إلى مراقبة شديدة لعملية تعافيه. ومع ذلك، يؤكد اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً أن الروايات المتداولة حول حالته الصحية هي في الغالب من صنع مصادر خارجية.
- Getty Images Sport
"لقد تعافيت تمامًا"
وأكد مبابي أن رحلته إلى العاصمة الفرنسية كانت خطوة مدروسة لضمان قدرته على المنافسة على أعلى مستوى خلال الفترة المتبقية من الموسم. وأعرب عن ارتياحه لحصوله أخيرًا على تشخيص واضح بعد فترة من عدم اليقين بشأن حالته البدنية.
"ركبتي؟ إنها بخير"، أوضح، وفقًا لما نقلته RMC Sport. "أعلم أن هناك الكثير من التكهنات، والكثير من الأقاويل، لكن لا شيء منها صحيح. هذه هي حياة الرياضي البارز والشخصية العامة؛ يمكن للناس أن يقولوا أشياء دون التحقق منها، وهذا ليس بالأمر المهم، ولا يترتب عليه أي عواقب. أنا معتاد على ذلك. لكن لا بأس، لقد تعافيت بنسبة 100٪. كنت محظوظاً بما يكفي للحصول على التشخيص الصحيح عندما عدت إلى باريس، وتمكنا معاً من إيجاد أفضل خطة للعودة إلى أفضل حالاتي، لأكون في أفضل حالة بدنية لنهاية الموسم مع ريال مدريد وفي كأس العالم".
وأضاف: "خلال إقامتي في باريس قبل بضعة أسابيع، اتخذت هذه الخطوة لأنني أردت معرفة كل شيء عن ركبتي؛ أردت حقًا أن أكون دقيقًا للغاية. كنا نتحدث عن نهاية الموسم مع ريال مدريد، وكأس العالم، والمسيرة المهنية، وحتى الرفاهية. كان الأمر يزعجني؛ أردت حقًا معرفة ما هو الخطب. أجريت عدداً لا بأس به من الفحوصات والتقيت بأشخاص أكفاء منحوني الفرصة لمعرفة ما هو الخطب. مجرد معرفة ذلك يبعث على الاطمئنان. كنت في موقف لم أكن أعرف فيه سبب ألم ركبتي. مجرد معرفة ذلك تعطيك فكرة؛ إنها خطوة إلى الأمام، خطوة أولى نحو التعافي."
توتر طبي في فالديبيباس؟
أثار قرار تلقي العلاج خارج مقر ريال مدريد في فالديبيباس شائعات عن وجود خلافات بين معسكر اللاعب والقسم الطبي بالنادي.
وأصدر ريال مدريد بياناً رسمياً في بداية الشهر يوضح حالة مبابي، جاء فيه: "بعد الفحوصات التي أجراها أطباء متخصصون فرنسيون على لاعبنا كيليان مبابي، تحت إشراف الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تأكيد تشخيص إصابة في الركبة اليسرى وملاءمة العلاج المحافظ الذي يتم اتباعه. في انتظار تطورات الحالة".
ومع ذلك، قدم الصحفي أنطون مينا، عبر قناة كادينا سير، وجهة نظر مختلفة عن التشخيص، مدعياً أن الإصابة خطيرة بالفعل. "سنسميها التواءً فقط لأن هذا ما يقوله التقرير الطبي، لكن الإصابة خطيرة بالفعل. لم يتبق سوى 100 يوم على كأس العالم ومبابي ليس لديه أي وقت ليضيعه. إنه يحتاج إلى الـ100 يوم كلها للتعافي تماماً"، أوضح مينا.
- Getty Images
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يتجه الاهتمام الآن إلى الملعب مع عودة مبابي للانضمام إلى المنتخب الفرنسي في كليرفونتين. ومن المتوقع أن يتجنب مبابي، الذي سجل 38 هدفاً في 35 مباراة في جميع المسابقات مع ريال مدريد هذا الموسم، التعرض لمزيد من الإصابات خلال فترة التوقف الدولية حتى يكون جاهزاً للمباراة المقبلة للنادي ضد مايوركا في 4 أبريل. ويحتل ريال مدريد حالياً المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة من 29 مباراة، بفارق أربع نقاط عن المتصدر برشلونة، وسيواجه بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.