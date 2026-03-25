كيليان مبابي ينفي أن ريال مدريد أجرى فحصًا للركبة الخطأ وأخطأ في تشخيص الإصابة، حيث يقول مهاجم المنتخب الفرنسي إنه «مسؤول بشكل غير مباشر» عن تلك الكارثة
مبابي ينفي مزاعم ارتكاب خطأ طبي
رد مبابي على التقارير التي تشير إلى أن الجهاز الطبي في ريال مدريد ارتكب خطأً فادحاً بإجراء فحص بالأشعة على ركبته اليمنى بدلاً من اليسرى المصابة. وتشير هذه المزاعم إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً شعر بالغضب الشديد بعد أن ركز الطاقم الطبي للنادي على ساقه اليمنى السليمة خلال الفحص الشتوي. ومع ذلك، سارع المهاجم، في حديثه قبل المباراة المقبلة لمنتخب فرنسا، إلى نفي هذه الرواية ووصفها بأنها محض افتراء.
وقال مبابي للصحفيين: "المعلومات التي تقول إنهم فحصوا الركبة الخطأ غير صحيحة". "قد أكون مسؤولاً بشكل غير مباشر عن هذه الحالة، لأنك عندما لا تتواصل بشأن ما لديك، فإن ذلك يفتح الباب أمام كل أنواع التفسيرات؛ الجميع يندفعون لملء الفراغ، وهذه هي اللعبة.
"مع ريال مدريد، كان التواصل بيننا دائمًا واضحًا إلى حد ما، سواء عندما بدأت إعادة التأهيل في مدريد أو عندما كنت في باريس، حيث رافقني الطبيب وأخصائي العلاج الطبيعي ومدرب اللياقة البدنية بالنادي. لا توجد مشكلة في ذلك".
لا نأسف على طريقة التعامل مع الإصابة
على الرغم من الضجة الإعلامية، يؤكد مبابي أن الرعاية الطبية التي تلقّاها كانت احترافية. ومع ذلك، أدت التقارير التي تحدثت عن سوء الإدارة الطبية إلى إجراء تعديل جذري في القسم الطبي بنادي ريال مدريد في شهر يناير. وربط الصحفي دانييل ريولو بين عمليات الفصل الجماعية هذه وبين تلك الحادثة بشكل مباشر.
وأوضح المهاجم عندما سُئل عن الجدول الزمني لشفائه: "لم أكن أبدًا لاعبًا يشعر بالندم. الشيء الوحيد الذي أراه هو الحاضر والمستقبل القريب. أنا سعيد لأنني أشعر أن ركبتيّ في حالة جيدة. وبطريقة ما، أنا مدين بذلك لناديي أيضًا. أنا سعيد جدًا لوجودي هنا، ولأنني لائق بدنيًا وبصحة جيدة".
ينصب تركيز المنتخب الوطني على البرازيل
وبعد انتهاء المأزق الطبي، يتجه التركيز الآن إلى مباراة فرنسا مع البرازيل يوم الخميس. وتعد عودة مبابي إلى كامل لياقته دفعة قوية للمدرب ديدييه ديشامب، رغم أن الأخير لا يزال حذراً بشأن مدة مشاركة نجمه. من جانبه، أعلن المهاجم أنه مستعد للعب كأساسي إذا طُلب منه ذلك.
وأكد مبابي: "أنا مستعد للعب، وللعب أساسياً. المدرب سيتخذ قراراته". لكن ديشامب أبدى موقفاً أكثر حذراً بشأن مشاركة قائده في المباراة الودية المقبلة، قائلاً: "قد يبدأ المباراة، لكنه لن يلعبها كاملة؛ وقد يدخل كبديل... تماماً مثل اللاعبين الـ24 الآخرين خلال المباراتين".
الانتعاش والمرحلة الأخيرة
اعترف مبابي بأن طلب رأي طبي ثانٍ في باريس كان نقطة التحول في تعافيه، مشيرًا إلى أن تحديد مصدر الألم كان «الخطوة الأولى نحو الشفاء». والآن بعد أن استعاد لياقته بنسبة 100٪، يركز نجم باريس سان جيرمان السابق على إنهاء الموسم بقوة مع ريال مدريد قبل كأس العالم.
واختتم مبابي قائلاً: "الركبة؟ إنها بخير. أتيحت لي الفرصة للحصول على التشخيص الصحيح في باريس، ووجدنا أفضل خطة للعودة إلى أفضل مستوى. لقد اعتدت على التكهنات؛ فهي جزء من حياة الرياضي رفيع المستوى".