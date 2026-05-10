ضربة جديدة لريال مدريد .. كيليان مبابي يغيب عن "الكلاسيكو"
مبابي يغيب عن رحلة «سبوتيفاي كامب نو»
في قرار أحدث صدمة في العاصمة الإسبانية، لم يُدرج مهاجم ريال مدريد في قائمة الفريق لمباراة «الكلاسيكو» يوم الأحد.
وبدا أن المهاجم الفرنسي قد تعافى من الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيتيس، لكن الجهاز الفني قرر في النهاية عدم المجازفة في هذه المواجهة الحاسمة.
مع غياب مبابي، يواجه ألفارو أربيلوا صعوبة كبيرة في اختيار التشكيلة. قد يبدأ المهاجم البديل غونزالو غارسيا في غيابه، على الرغم من أن المدرب قد يضع فينيسيوس جونيور وبراهم دياز في خط الهجوم. ويأتي ذلك في إطار الخطة التكتيكية التي استخدمها أربيلوا خلال المباراتين ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حيث أعطى الأولوية للمرونة على حساب وجود نقطة محورية ثابتة.
الفوضى والاضطراب في ملعب البرنابيو
يأتي غياب مبابي في وقت تشهد فيه أجواء غرفة ملابس ريال مدريد توتراً شديداً. فقد هزت الفريق مشاجرة عنيفة وقعت في ملعب التدريب بين فيديريكو فالفيردي وأوريليان تشواميني، والتي أسفرت بشكل لافت عن نقل لاعب الوسط الأوروجواياني إلى المستشفى.
وطغت هذه الخلافات الداخلية على الاستعدادات لإحدى أكبر المباريات في كرة القدم للأندية.
علاوة على ذلك، واجه مبابي نفسه انتقادات شديدة من جماهير ريال مدريد. فقد غضب المشجعون بعد أن شوهد المهاجم يقضي إجازة أثناء فترة تعافيه من الإصابة، مما أدى إلى احتجاج رقمي هائل، حيث وصلت عريضة عبر الإنترنت تطالب برحيله إلى 70 مليون توقيع، مما وضع ضغطاً هائلاً على رئيس النادي فلورنتينو بيريز للنظر في مستقبل اللاعب.
فليك يدافع عن النجم الفرنسي
على الرغم من الجدل الدائر حول اللاعب الفرنسي، سارع مدرب برشلونة هانسي فليك إلى رفض التكهنات التي تقول إن «البلانكوس» أفضل حالاً بدونه. وفي مؤتمره الصحفي قبل المباراة، سُئل فليك عما إذا كان ريال مدريد يشكل فريقاً أكثر تماسكاً في غياب مهاجمه النجم، فرد قائلاً: «ريال مدريد يلعب بشكل أفضل بدون مبابي؟ إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، أرجوكم».
وأشاد المدرب الألماني باللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، بغض النظر عن الصعوبات التي يواجهها حالياً في مدريد، مضيفاً: "إنه موهوب بشكل لا يصدق على أرض الملعب. إنه خطير في كل المواقف. أمام المرمى، هو الأفضل في العالم. إنه خطير داخل منطقة الجزاء وخارجها على حد سواء."
برشلونة على أعتاب صنع التاريخ
لا يمكن أن يكون توقيت الفوضى التي تعيشها ريال مدريد أفضل من هذا بالنسبة للمضيفين. ويحتل برشلونة حالياً صدارة الترتيب بفارق مريح يبلغ 11 نقطة. ومن شأن الفوز يوم الأحد أن يضمن للبلوجرانا رياضياً لقب الدوري الإسباني مباشرةً على حساب أكبر منافسيهم للمرة الأولى في تاريخ هذه المنافسة الشرسة.
وبصرف النظر عن اللقب، فإن فوز برشلونة سيجعله يتساوى مع ريال مدريد في الرقم القياسي لعدد الانتصارات الرسمية في تاريخ الكلاسيكو، وهو 106 انتصارات. ومع التخطيط لعرض فسيفساء ضخمة في ملعب كامب نو، وتحديد موعد موكب الاحتفال باللقب يوم الاثنين، يستعد العملاق الكتالوني لمهرجان كروي يبدو من غير المرجح أن يفسده ريال مدريد، الذي فقد أفضل لاعبيه ويعاني من صراعات داخلية.