"أريد المونديال بأي ثمن".. مبابي يعترف بأزمته: يجب أن أتطور دفاعيًا لقيادة فرنسا لمجد 2026!

اعترف نجم ريال مدريد بشكل مثير بأنه يحتاج إلى تحويل أسلوب لعبه لقيادة فرنسا نحو المجد في مونديال 2026. وفي حديثه قبل المباراة الافتتاحية لفريقه في المجموعة التاسعة ضد السنغال، تطرق مبابي إلى الانتقادات الطويلة الأمد بشأن معدل ركضه وجهده عندما تكون الكرة في حوزة الخصم.

ويدرك المهاجم تمامًا أنه لكي يتمكن فريق المدرب ديدييه ديشامب من المضي قدمًا في بطولة موسعة تضم 48 منتخبًا، يجب على كل لاعب المساهمة في الواجبات الدفاعية. وفي رده على أسئلة طرحها عليه شقيقه "إيثان" خلال مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، قال مبابي: "أحتاج إلى اتخاذ خطوة أخرى للأمام من الناحية الدفاعية. أنا مستعد للقيام بالأمور على الوجه الصحيح لأنني أريد الفوز بكأس العالم بأي ثمن! نتحدث غالبًا عن هذا الأمر لأنه (إيثان) يدافع كثيرًا، أكثر مني بكثير. لكن من الجيد أن يسلط الناس الضوء على هذا الجانب. لطالما كنت قاسيًا ومطالبًا لنفسي بالكثير، وأعتقد أنني بحاجة إلى اتخاذ خطوة أخرى في هذا المجال. إنه أمر بالغ الأهمية للفرق، وأعتقد أنه يجب عليّ القيام به".