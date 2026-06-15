وجه كيليان مبابي صرخة حماسية لزملائه في المنتخب الفرنسي، باعترافه بضرورة تطوير أسلوب لعبه الشخصي لضمان تحقيق المجد في كأس العالم. ويُقر قائد "لي بلو" بأن مساهماته الدفاعية لطالما كانت نقطة خلاف وتُثير الكثير من الجدل، وهو عازم الآن على إسكات المنتقدين في أمريكا الشمالية.
"أريد المونديال بأي ثمن".. مبابي يعترف بأزمته: يجب أن أتطور دفاعيًا لقيادة فرنسا لمجد 2026!
عهد مبابي الدفاعي
اعترف نجم ريال مدريد بشكل مثير بأنه يحتاج إلى تحويل أسلوب لعبه لقيادة فرنسا نحو المجد في مونديال 2026. وفي حديثه قبل المباراة الافتتاحية لفريقه في المجموعة التاسعة ضد السنغال، تطرق مبابي إلى الانتقادات الطويلة الأمد بشأن معدل ركضه وجهده عندما تكون الكرة في حوزة الخصم.
ويدرك المهاجم تمامًا أنه لكي يتمكن فريق المدرب ديدييه ديشامب من المضي قدمًا في بطولة موسعة تضم 48 منتخبًا، يجب على كل لاعب المساهمة في الواجبات الدفاعية. وفي رده على أسئلة طرحها عليه شقيقه "إيثان" خلال مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، قال مبابي: "أحتاج إلى اتخاذ خطوة أخرى للأمام من الناحية الدفاعية. أنا مستعد للقيام بالأمور على الوجه الصحيح لأنني أريد الفوز بكأس العالم بأي ثمن! نتحدث غالبًا عن هذا الأمر لأنه (إيثان) يدافع كثيرًا، أكثر مني بكثير. لكن من الجيد أن يسلط الناس الضوء على هذا الجانب. لطالما كنت قاسيًا ومطالبًا لنفسي بالكثير، وأعتقد أنني بحاجة إلى اتخاذ خطوة أخرى في هذا المجال. إنه أمر بالغ الأهمية للفرق، وأعتقد أنه يجب عليّ القيام به".
- AFP
الدفاع عن القائد
لطالما كان نجم باريس سان جيرمان السابق موضوعًا لنقاشات حادة، لكن المقربين منه سارعوا دائمًا إلى تقديم الدعم. ومؤخرًا، رد الفائز بالكرة الذهبية "عثمان ديمبيلي" على مستويات التدقيق "المفرطة"، مشيرًا إلى أن الانتقادات تتجاوز حدود كرة القدم في كثير من الأحيان وتتجاهل الجانب الإنساني لكونه أيقونة عالمية.
وعلى الرغم من الضجيج الخارجي، تظل مكانة مبابي داخل غرفة خلع الملابس كما هي لا تُمس. فهو لا يزال يمثل نقطة الارتكاز التكتيكية والعاطفية لمنتخب فرنسا، حيث ينظر إليه زملاؤه على أنه القائد الأساسي الذي لا غنى عنه للتعامل مع بيئة الضغط العالي التي تفرضها حملة كأس العالم.
دعم فينجر في البرنابيو
يأتي الوعد الدفاعي للنجم الفرنسي بعد موسم محلي شاق في إسبانيا، حيث تم جعله في كثير من الأحيان "كبش فداء" لمستويات ريال مدريد المتذبذبة. وقد أشار المدرب الأسطوري "آرسين فينجر" إلى أن مبابي هبط في فريق يمر بحالة متوسطة في ريال مدريد، وتم استهدافه بشكل غير عادل نتيجة لمرحلة الانتقال التي يعيشها النادي.
ولا يزال مدرب آرسنال السابق مقتنعًا بأن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا مستعد تمامًا لتقديم بطولة ضخمة، مستشهدًا بحيويته وجاهزيته البدنية مقارنة بالنجوم الآخرين الذين قد يصلون إلى الولايات المتحدة وهم في حالة إرهاق تام. ويبقى الاعتقاد السائد هو أن وجود مبابي متحفزًا ونشيطًا يجعله السلاح الأخطر في عالم كرة القدم.
- Getty Images
مطاردة الخلود في كأس العالم
يمتلك مبابي بالفعل سيرة ذاتية أسطورية في المونديال، حيث سجل 12 هدفًا خلال نسختي 2018 و2022. وقد قاد فرنسا ببراعة لتحقيق اللقب عندما كان مراهقًا في روسيا، قبل أن ينهي البطولة كفائز بالحذاء الذهبي في قطر، حيث سجل ثلاثية (هاتريك) تاريخية في المباراة النهائية التي خسرها أمام الأرجنتين.
والآن، أصبح المهاجم الفتاك على مرمى حجر من الرقم القياسي التاريخي لميروسلاف كلوزه، والبالغ 16 هدفًا في كأس العالم. وإذا تمكن من الدمج بين لمسته الحاسمة أمام المرمى ومعدل العمل الدفاعي المحسن الذي وعد به، فسيكون من الصعب للغاية إيقاف فرنسا عندما تبدأ مشوارها في ملعب "ميتلايف".