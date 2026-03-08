كيليان مبابي يستهدف العودة المفاجئة من الإصابة ضد مانشستر سيتي، بينما يرفض ريال مدريد استبعاد عودته المبكرة

بعيدًا عن دراما مبابي، كان هناك العديد من النقاط الأخرى التي تمت مناقشتها في فالديبيباس يوم الاثنين. واصل جود بيلينجهام مسيرته في التعافي، حيث أكمل جزءًا من الحصة التدريبية على العشب، على الرغم من أن اللاعب الدولي الإنجليزي تدرب بشكل فردي في محاولة للعودة إلى أفضل حالاته. في الوقت نفسه، تدرب ألفارو كاريراس، الذي تعرض لإصابة قوية خلال المباراة ضد خيتافي، بمفرده أيضًا، ولكن من المتوقع أن ينضم إلى المجموعة الرئيسية يوم الاثنين ويكون جاهزًا للعب.

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان كاريراس سيبدأ المباراة، خاصة مع الأداء الرائع الذي يقدمه فيرلاند ميندي مؤخرًا. من ناحية أخرى، شارك أنطونيو روديجر في تدريبات فردية بعيدًا عن الفريق، لكن من المتوقع أن يتدرب المدافع الألماني بشكل طبيعي يوم الثلاثاء. يتم اختبار عمق الفريق مع استمرار غياب العديد من الأسماء الرئيسية، مما يجبر أنشيلوتي على التفكير بعناية في دورات الدفاع والوسط قبل زيارة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.