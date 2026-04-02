كيليان مبابي يروي قصة "لا تصدق" عن تدريبات ليونيل ميسي في أيامه مع باريس سان جيرمان

قدم كيليان مبابي لمحة مثيرة للاهتمام عن تجربة مشاركته في التدريبات مع ليونيل ميسي خلال الفترة التي قضياها معًا في باريس سان جيرمان. واعترف نجم ريال مدريد بأنه كان مندهشًا من ثبات الأرجنتيني أمام المرمى.

    على مدار موسمين، استمتع عشاق كرة القدم بخط هجوم الأحلام المكون من مبابي وميسي ونيمار في ملعب بارك دي برانس. ورغم أن الثلاثي لم ينجح في جلب كأس دوري أبطال أوروبا المنشود إلى العاصمة الفرنسية، إلا أن البراعة الفردية التي أظهرها اللاعبون خلال تدريباتهم اليومية لا تزال محفورة في ذاكرة مبابي.

    وفي معرض حديثه عن تلك الأيام خلال ظهوره في بودكاست "ذا بريدج"، تحدث قائد المنتخب الفرنسي بإعجاب شديد عن الفائز بـ"الكرة الذهبية" ثماني مرات. واعترف ابن مدينة بوندي بأن ميسي كان يلعب بمستوى مختلف تماماً من الكمال الفني.

    درس متقن في اللمسات النهائية

    روى مبابي حكاية محددة عن تمرين على التسديد في باريس جعلته يشكك في قدراته العالمية. فحتى مع موهبة نيمار وطبيعته الدقيقة، اعترف الفرنسي بأن كليهما لم يستطع أن يضاهي الكفاءة والدقة المتكررة التي أظهرها ميسي خلال التدريبات الروتينية.

    "ميسي، إنه في الواقع أكثر من اللازم. إنه يجيد كل شيء"، يشرح مبابي. "سأروي لكم حكاية، كنا نتدرب على التسديد في باريس. في باريس، كنت أنا ونيي في صدارة المجموعة. وصل هو، وأخذنا 10 تسديدات، وسجلنا أنا ونيي 6 أو 7 أهداف. سدد ليو الكرة 9 مرات، وسجل نفس الهدف 9 مرات. كلها تسديدات دخلت الشباك مباشرة".

    السهولة المطلقة التي سجل بها ميسي أهدافه فاجأت بقية أعضاء الفريق المليء بالنجوم. ووصف مبابي شعوره بالدهشة عند رؤية هذا المستوى العالي من الأداء، مشيرًا إلى أن الأرجنتيني جعل أصعب جوانب اللعبة تبدو روتينية تمامًا.

    وتابع مبابي حديثه عن تلك الحصة التدريبية قائلاً: "نظرت إليه وكأنني أقول: 'ألم تفهم أم ماذا؟'. هذا أكثر من اللازم". هذا الشعور بالدهشة من لاعب بمكانة مبابي يؤكد التأثير الفريد الذي تركه ميسي على زملائه، حتى خلال السنوات الأخيرة من مسيرته الأوروبية قبل انتقاله إلى إنتر ميامي.

    إرث من العظمة

    ورغم أن أعضاء الثلاثي الشهير «MNM» الثلاثة قد انتقلوا جميعًا إلى مراحل جديدة في مسيرتهم — حيث انتقل مبابي إلى ريال مدريد، وميسي إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، ونيمار عاد إلى سانتوس — إلا أن الاحترام المتبادل بينهم لا يزال قائمًا. وتُبرز تعليقات مبابي أنه بعيدًا عن الألقاب والعناوين الرئيسية، فإن البراعة الفنية هي ما ميز حقًا فترة ميسي في الدوري الفرنسي.