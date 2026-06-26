"ثنائي مثالي ولديهما نفس الهدف".. نجم فرنسا السابق يتوقع نجاح كيليان مبابي ومورينيو في ريال مدريد!

ومن المتوقع أن يضع المدرب الأسطوري مبابي، هداف دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في الموسم الماضي، في صميم مشروعه الرياضي بهدف استعادة الهيمنة المحلية.

وفي حديثه إلى موقع «BOYLE Sports»، قال مالودا: «أعتقد أن لديهم نفس العقلية التي تدفعهم لإثبات أنهم الأفضل، وأعتقد أن لديهم مصالح مشتركة.

"أعتقد أن مورينيو هو الشخص المناسب لربما إعادة بعض النظام إلى صفوف ريال مدريد. لقد أصبح مدربًا مختلفًا الآن. إنه يدرك أنه بحاجة إلى التواصل مع كيليان مبابي وتكوين علاقة معه. أعتقد أنه سيحاول بناء نظام حوله لتمكينه من قيادة الفريق. والأهم من ذلك، أن كليهما يحبان كرة القدم.

"لديهما نفس الشغف والتفاني تجاه كرة القدم. ما يجعلهما سعيدين هو النتائج، والنتائج تعني الفوز بالبطولات. هذا هو الهدف المشترك بينهما."