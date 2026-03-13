كيليان مبابي ليس جاهزًا للعودة إلى ريال مدريد، لكن ألفارو أربيلوا لا يزال يعلق آماله على رحلة مانشستر سيتي

بعد غيابه عن آخر أربع مباريات بسبب إصابة في الركبة، لن يعود مبابي للمشاركة في مباراة الدوري الإسباني ضد إلتشي يوم السبت. وعلى الرغم من أن الفائز بكأس العالم قد أحرز تقدمًا ملحوظًا في عملية إعادة التأهيل، فقد اختار الطاقم الطبي والفني اتباع نهج حذر.

يعكس هذا القرار أهمية الأسبوع المقبل، حيث يعطي النادي الأولوية للياقة مبابي على الصعيد الأوروبي. يحرص أربيلوا على ضمان أن يكون نجمه في كامل لياقته قبل العودة إلى المنافسات، لتجنب أي خطر من تعرضه لانتكاسة طويلة الأمد خلال المرحلة الأخيرة من الدوري المحلي.