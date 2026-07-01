"كيليان مبابي أفضل بكثير" .. جورج ويا يقيّم لامين يامال

يواصل مبابي احتلال عناوين الأخبار في كأس العالم 2026، وقد نال أداؤه إشادة كبيرة من أحد أعظم المهاجمين في تاريخ كرة القدم.

وكان ويا، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 1995، حاضرًا في ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي لمشاهدة قائد المنتخب الفرنسي وهو يسحق السويد بهدفين متقنين في الفوز بنتيجة 3-0.

وفي حديثه إلى البرنامج التلفزيوني الإسباني «إل شرينجيتو»، أعرب أسطورة ميلان وباريس سان جيرمان السابق عن إعجابه الشديد بموهبة اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا. وقال ويا: «إنه ظاهرة فريدة. إنه حقًّا لاعب ممتاز ومهاجم بارع للغاية».



