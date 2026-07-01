وأشاد الفائز السابق بجائزة الكرة الذهبية بقائد المنتخب الفرنسي، في الوقت الذي يواصل فيه «المنتخب الأزرق» مسيرته في تصفيات كأس العالم 2026.
"كيليان مبابي أفضل بكثير" .. جورج ويا يقيّم لامين يامال
ويا يشيد بالظاهرة الفرنسية
يواصل مبابي احتلال عناوين الأخبار في كأس العالم 2026، وقد نال أداؤه إشادة كبيرة من أحد أعظم المهاجمين في تاريخ كرة القدم.
وكان ويا، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 1995، حاضرًا في ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي لمشاهدة قائد المنتخب الفرنسي وهو يسحق السويد بهدفين متقنين في الفوز بنتيجة 3-0.
وفي حديثه إلى البرنامج التلفزيوني الإسباني «إل شرينجيتو»، أعرب أسطورة ميلان وباريس سان جيرمان السابق عن إعجابه الشديد بموهبة اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا. وقال ويا: «إنه ظاهرة فريدة. إنه حقًّا لاعب ممتاز ومهاجم بارع للغاية».
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مبابي «أفضل بكثير» من يامال، حسبما يزعم ويا
في الوقت الذي انشغل فيه عالم كرة القدم بصعود النجم الشاب يامال البالغ من العمر 18 عامًا، سارع ويا إلى دحض أي إشارات إلى أن لاعب برشلونة الشاب يرقى حاليًا إلى مستوى مبابي. وعلى الرغم من ثقة يامال بنفسه، بعد أن صرح مؤخرًا بأن فرنسا «ليست أفضل» من إسبانيا، فإن الأيقونة الليبيرية يعتقد أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين النجمين.
وقال ويا عندما سُئل عن هذين الموهوبين من جيلين مختلفين: «حسنًا، لامين يامال مجرد فتى صغير، كما تعلمون. لا ينبغي مقارنته بمبابي».
وأضاف: «مبابي ظاهرة فريدة، بينما لامين لا يزال في مرحلة التطور والنمو. كل ما أتمناه هو أن يواصل لامين مسيرته. لكن لا يمكن مقارنته بمبابي. فالجميع يعلم أن مبابي يتفوق عليه بكثير».
السعي وراء الحذاء الذهبي
يتجلى سعي مبابي الدؤوب نحو العظمة في ترتيبه الحالي على قائمة هدافي كأس العالم. بعد أن سجل ستة أهداف حتى الآن في نسخة هذا العام، يخوض قائد المنتخب الفرنسي منافسة متقاربة للغاية على الحذاء الذهبي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يُعتبر أفضل لاعب في التاريخ. وكاد أن يسجل هاتريك في مباراته ضد السويد، حيث ارتطمت كرة المهاجم بالقائم وأُلغيت محاولة أخرى بسبب التسلل، في عرض فردي مهيمن حقًّا.
وبعد أن وصل رصيده الآن إلى 18 هدفاً طوال مسيرته في كأس العالم، يتخلف مبابي بهدف واحد فقط عن ميسي، الذي يُعتبر حالياً أفضل هداف في تاريخ البطولة. ومع استمرار كلا النجمين في قيادة فريقيهما بقوة في البطولة الحالية، فإن هذا السباق التاريخي على تاج الهداف الأول يجري أمام أعيننا في الوقت الفعلي.
وبالنسبة لويا، فإن هذا المستوى من الأداء المتميز والمستمر هو بالضبط ما يميز أيقونات عالمية راسخة عن لاعب واعد في طور النمو مثل يامال.
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يخيم في الأفق احتمال حدوث صدام بين العمالقة
تسير إسبانيا وفرنسا في مسار قد يجمعهما في الدور نصف النهائي، مما يوفر الخلفية المثالية ليامال لاختبار نظريته القائلة بأن المنتخب الفرنسي ليس «مستحيلاً هزيمته».
وفي الوقت الحالي، يظل مبابي هو اللاعب الذي يجب التغلب عليه. فالموسم المضطرب الذي مر به ريال مدريد لم يقلل بأي شكل من حدة أدائه على الصعيد الدولي، وبفضل دعم أساطير مثل ويا، لا يزال الضغط يقع على منافسيه لإثبات أنهم يستحقون أن يُذكروا في نفس السياق.