تشير التقارير إلى أن مبابي من المقرر أن ينضم إلى زملائه على متن الطائرة المتجهة إلى مانشستر يوم الاثنينالمقبل، حيث يتطلع للمشاركة في مباراة الإياب بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد. وكان المهاجم قد غاب عن الملاعب منذ أواخر فبراير بسبب إصابة في الركبة، لكنه خضع لخطة علاج تحفظية على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية لتجنب الجراحة وتسريع عودته إلى الملاعب.

ورغم أن الفائز بكأس العالم غاب عن مباراة الذهاب التي انتهت بفوز فريقه 3-0 في البرنابيو، إلا أن تقدمه في فالديبيباس كان مشجعاً. وقدم مدرب "البلانكوس" ألفارو أربيلوا تحديثاً إيجابياً عن الوضع، رغم أن اللاعب لم يشارك في الفوز 4-1 على إلتشي قبل السفر إلى إنجلترا.