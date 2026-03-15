Getty
ترجمه
كيليان مبابي في خضم خلاف بين النادي والمنتخب الوطني، في الوقت الذي يواجه فيه ريال مدريد صراعًا مع المنتخب الفرنسي وشركة نايكي
سباق مبابي من أجل استعادة لياقته قبل رحلة إيتهاد
تشير التقارير إلى أن مبابي من المقرر أن ينضم إلى زملائه على متن الطائرة المتجهة إلى مانشستر يوم الاثنينالمقبل، حيث يتطلع للمشاركة في مباراة الإياب بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد. وكان المهاجم قد غاب عن الملاعب منذ أواخر فبراير بسبب إصابة في الركبة، لكنه خضع لخطة علاج تحفظية على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية لتجنب الجراحة وتسريع عودته إلى الملاعب.
ورغم أن الفائز بكأس العالم غاب عن مباراة الذهاب التي انتهت بفوز فريقه 3-0 في البرنابيو، إلا أن تقدمه في فالديبيباس كان مشجعاً. وقدم مدرب "البلانكوس" ألفارو أربيلوا تحديثاً إيجابياً عن الوضع، رغم أن اللاعب لم يشارك في الفوز 4-1 على إلتشي قبل السفر إلى إنجلترا.
- Getty Images Sport
معضلة النادي مقابل المنتخب الوطني
يكمن التوتر في مسألة مشاركة مبابي خلال فترة التوقف الدولية المقبلة، حيث من المقرر أن تواجه فرنسا البرازيل وكولومبيا في الولايات المتحدة. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة«مانشستر إيفنينغ نيوز» (بإشارة من صحيفة «ميرور»)، يتردد ريال مدريد، لأسباب مفهومة، في السماح لنجمه بالانضمام إلى مباريات ودية مباشرة بعد تعافيه من إصابة في الركبة، لا سيما مع اقتراب موعد ديربي مدريد الكبير ضد أتلتيكو.
ومع ذلك، يجد الفريق الإسباني نفسه في موقف صعب. تنص لوائح الفيفا على أنه لا يمكن للأندية منع اللاعبين من الانضمام إلى منتخباتهم الوطنية ما لم يكونوا مصابين رسمياً. إذا شارك مبابي في مباراة مانشستر سيتي أو أتلتيكو مدريد، فلن يكون لدى النادي أي مبرر لمنعه من السفر إلى بوسطن وواشنطن العاصمة للمشاركة في جولة منتخب "الديوك".
نايكي والضغوط التجارية
ومما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى هذا الخلاف هو القوة التجارية لشركة «نايكي». وبصفتها المورد الرسمي لأزياء منتخبي فرنسا والبرازيل، تنظر شركة الملابس الرياضية الأمريكية العملاقة إلى المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الولايات المتحدة على أنها فرصة تسويقية ضخمة قبل انطلاق كأس العالم. ومن المتوقع أن يكون مبابي، بصفته الرياضي الأول لدى «نايكي»، الوجه الإعلاني للعديد من الأنشطة الترويجية خلال فترة التوقف.
تعتبر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) مبابي أكبر أصولها التجارية، ومع وجود التزامات رعاية كبيرة مرتبطة بمشاركته، فإن الضغط لإدراجه في تشكيلة ديدييه ديشامب هائل. قد يجد ريال مدريد نفسه في مواجهة ليس فقط اتحاد وطني، بل واحدة من أقوى العلامات التجارية في العالم، في سعيه لحماية صحة نجمه.
أربيلوا لا يزال حذراً مع نجمه
على الرغم من الضجة المحيطة بمستقبله الدولي، يركز أربيلوا على المهمة المباشرة في مانشستر. وفي حديثه عن لياقة المهاجم قبل مباراة إلتشي، قال أربيلوا: «[مبابي] يتحسن يومًا بعد يوم. يتطور مستواه بالشكل المطلوب. لقد وضعنا خطة. الأمر يعتمد على تقدمه، لكنني أعتقد أنه يبلي بلاءً حسناً. لن يكون جاهزاً غداً، لكنني أتوقع أن يسافر إلى مانشستر".
مع تقدم ريال مدريد بفارق مريح في مجموع النتيجتين 3-0، قد يختار الجهاز الفني استخدام الفرنسي كبديل مؤثر في الدقائق الأخيرة بدلاً من المخاطرة بإشراكه منذ البداية. ومع ذلك، فإن كل دقيقة يقضيها على أرض ملعب الاتحاد تقربه خطوة واحدة من الانضمام إلى المنتخب الفرنسي، مما يضع إدارة ريال مدريد أمام قرار صعب بشأن كيفية إدارة عودة نجمها.
إعلان