"كنت أصاب بخيبة الأمل" .. كيليان مبابي يكشف كواليس تواصل فلورنتينو بيريز معه على مدار 10 سنوات قبل الانتقال لريال مدريد

كشف مبابي أخيرًا النقاب عن القصة الطويلة التي قادته إلى ملعب سانتياجو برنابيو، موضحًا أن رئيس ريال مدريد بيريز حافظ على علاقة معه لمدة عقد كامل قبل إبرام الصفقة.

وأبرز المهاجم الفرنسي، في مقابلة صريحة مع صحيفة «آس»، الدور الشخصي الذي لعبه بيريز في تجاوز تعقيدات مسيرته المهنية.

وقال مبابي: "هو من جلبني إلى هنا. لقد ظللنا على اتصال لمدة عشر سنوات قبل وصولي. لقد أبدى دائمًا المودة والتفهم في سياق كل قرار تم اتخاذه، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا بالنسبة لريال مدريد. كان يقول لي دائمًا إنني سألعب يومًا ما لريال مدريد، وها أنا ذا، وأنا سعيد جدًّا".

وقد تردد صدى تقدير المهاجم الفرنسي لرئيس النادي المدريدي في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نُقل عنه قوله: "كنت على اتصال ببيريز منذ 10 سنوات قبل انضمامي إلى ريال مدريد".



