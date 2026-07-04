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محمود خالد

تعرض للضرب وتنمروا على لاعب باراجواي بسببه .. مبابي يُفسد سيناريو ألمانيا وعلى ميسي أن يشكر "الحارس الملهم"!

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فرنسا
باراجواي
كأس العالم
كيليان مبابي
أورلاندو جيل

مبابي يقود فرنسا إلى ربع نهائي كأس العالم 2026..

أن يبني منافسك جدارًا منيعًا أمامك، وتلعب في مثل تلك الأجواء الحارة للغاية، فليس سهلًا أن تخرج فائزًا، ولكنه منتخب فرنسا، الذي رد على "عنف" باراجواي، بفوز بهدف نظيف، ليتأهل "الديوك"، إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

ومن غيره، كيليان مبابي الذي سجل هدف فرنسا من ركلة الجزاء، في الدقيقة 70، والتي تحصل عليها "البديل" ديزيري دوي، لتحقق كتيبة ديدييه ديشان المطلوب، من قلب ملعب لينكولن فاينانشيال، وتعبر بأشق الطرق، من دور الـ16، لتضرب موعدًا مع المغرب في ربع النهائي.

ماذا فعل كيليان مبابي في مواجهة فرنسا وباراجواي؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • Argentina v Cabo Verde: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    بسبب مبابي .. على ميسي أن يشكر باراجواي

    يمكن القول إن عنوان المباراة الأبرز هو "كيليان مبابي سجل رغم كل شيء"، فرغم الحصار الدفاعي وتعرضه للضرب بدون كرة، وطريقة ديشان التي أجبرته على التراجع إلى وسط الملعب، من أجل المساهمة في تسريع رتم الهجوم، إلا أنه نجح في التسجيل في النهاية.

    صحيح أن الهدف جاء من ركلة جزاء، والذي بدا أنه الحل الوحيد للوصول إلى مرمى باراجواي بشكل عام، إلا أن كيليان مبابي حقق المطلوب من أجل مواصلة كتابة التاريخ، بإحراز الهدف رقم 150 لفرنسا في تاريخ كأس العالم.

    ولكن، ربما على ليونيل ميسي أن يوجه رسالة شكر إلى باراجواي، فرغم أن كيليان مبابي صرّح قبل المباراة، بأنه لا يبحث عن لقب الهدّاف التاريخي للمونديال، إلا أنه كان أمام فرصة لمعادلة ميسي أو تجاوزه، لو استغل عدم تسجيل "لابولجا" سوى هدف وحيد أمام كاب فيردي، وأحرز أكثر من هدف ضد باراجواي.

    ميسي يظل على عرش الهدافين التاريخيين لكأس العالم، برصيد 20 هدفًا، ومبابي خلفه في السباق، بـ19 هدفًا، والاثنان متعادلان في صراع الهداف في النسخة الحالية، بالوصول إلى 7 أهداف.

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  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    حارس باراجواي .. الأخطبوط الذي نجا منه مبابي

    جذب الأضواء بعد تألقه أمام ألمانيا، في ليلة التأهل التاريخي لباراجواي من دور الـ32، هكذا هو الحارس أورلاندو خيل، الذي روت زوجته قصة تضحيته من أجل طفله الرضيع، والذي باع من أجله كل مقتنياته من أجل علاجه، حيث كان يعاني من مشاكل صحية خطيرة.

    حارس سان لورينزو، الذي تألق في ركلات الترجيح أمام ألمانيا، بالتصدي لركلتين، فشل في تكرار نفس اللقطة، حيث كان وجهًا لوجه أمام مبابي، الذي كان يتأهب لتنفيذ ركلة الجزاء، إلا أن النجم الفرنسي قال كلمته بهدف المباراة.

    ولكن، هذا لا يمنع بأن خيل قدم أكثر من لقطة مميزة في المباراة، بين تحركه لمواجهة انفراد مبابي أثناء إسقاط الكرة بذراعه، التي تحدثت عنها، ومن ثمّ التصدي لتحرك سريع من عثمان ديمبيلي، بعد تنفيذ ركلة ركنية بسرعة، وأخرى بتصدٍّ رائع لتسديدة من مبابي من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 89، أو بلقطة المباراة، حينما تصدى لتسديدتين متتابعتين من مبابي في الدقيقة 90+6.


  • Kylian Mbappe France 2026 World Cup goalGetty

    الهدف بأي طريقة .. ولو بالذراع

    تعليمات المدرب جوستافو ألفارو واضحة، مبابي لا يدخل منطقة الجزاء، بأي طريقة، حصار شامل حول نجم ريال مدريد، لدرجة دفعته لإسقاط الكرة بذراعه من أجل استغلال فرصة لا تعوض.

    نعم، لوهلة وجد مبابي نفسه أمام فرصة انفراد، بعد تمريرة على طبق من ذهب، من الحارس ماينان، وهروبه من مصيدة التسلل، ليقوم بإسقاط الكرة بذراعه كي تكون بين أقدامه خلال اندفاعه نحو المرمى، والحكم لم يقل شيئًا، وعندما أبعدها الدفاع، قرر الحكم احتساب ركلة ركنية.

    الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف، له العديد من المواقف التحكيمية المثيرة للجدل، أغلبها متعلق بمبابي، كما شاهدنا في الشوط الأول، حيث تعرض لوكزة في صدره، من قِبل ماتياس جلارزا، والحكم لم يشهر أي بطاقة. ألم أقل لكم، إيقافه بأي طريقة؟!

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  • أصاب مشجعة وعرّض لاعب باراجواي للتنمر

    الحديث عن كيليان مبابي أمام باراجواي، لن يتوقف، ليس من الناحية الفنية "فقط"، وإنما من مواقفه المتعددة داخل الملعب، قبل وأثناء المباراة.

    مبابي أصاب مشجعة بالكرة بالخطأ، أثناء الإحماء، مع أجبره على التوجه سريعًا إليها من أجل الاطمئنان عليها بينما كانت تبكي إثر الضربة غير المقصودة.

    هذا قبل المباراة، أما عن اللقاء، فإن مبابي كان أشبه بـ"عصفور في قفص"، رقابة محكمة، خاصة من قِبل ظهير دينامو موسكو، خوان كاسيرس، الذي شوهد أكثر من لقطة، وهو يلف ذراعه حول كيليان، لدرجة دفعته للضحك.

    واقعة أخرى لم يقصدها مبابي، إلا أنه عرّض كاسيرس لـ"التنمر"، من قبل متابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذين قالوا عنه "ويقولون إنه لم يفز بدوري أبطال أوروبا"، في إشارة ساخرة من أذني لاعب باراجواي.


  • لم يتحمل استفزازات باراجواي

    بين وكز وإمساك، هكذا كان الحال مع كيليان مبابي، الذي يبدو أنه تأثر، ليس فقط بالتنظيم الدفاعي المحكم، ولكن "المستفز" أيضًا، والذي دفعه للرد على جذب قميصه من أندريس كوباس، بالقيام بدفعه، ما أسفر عن نشوب مشاجرة بين اللاعبين، قبل أن يتدخل الحكم لإنهاء الخلاف.

    في أكثر من لقطة، شاهدنا مبابي يتعرض لضرب "بدون كرة"، من جلارزا إلى كاسيرس، ورغم ذلك، إلا أن قرار الحكم كان إكمال اللعب بدون إشهار أي بطاقة.

    الاستفزاز المستمر الذي تعرض له مبابي، ربما كان سببًا في دخوله في مشادة خفيفة مع جوستافو فيلاسكيز، أثناء التوجه إلى استراحة الترطيب داخل الشوط الثاني، كما دخل في حوار ساخر مع ماتيو جلارزا.

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