كيليان مبابي يتحدث عن طبيعة إصابته ضد المغرب.. ويورجن كلوب يكشف كواليس مفاوضات "الطائرة الفاخرة" للتعاقد معه

أما المدير الفني الألماني يورجن كلوب، استغل تحليله لمباراة فرنسا والمغرب، في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026؛ للحديث عن محاولته التعاقد مع كيليان مبابي، عندما كان يشرف على تدريب نادي ليفربول الإنجليزي سابقًا.
كلوب قال في تصريحات مع "Magenta TV": "سافرت مع مسؤولي ليفربول إلى نيس، عندما كان مبابي لا يزال لاعبًا في صفوف نادي موناكو الفرنسي؛ حيث هُناك صعدت أسرة اللاعب بالكامل، إلى طائرة خاصة تضم 5 غرف".
وتابع كلوب: "الطائرة كانت ضخمة بهذا الشكل؛ حيث أخذنا نتفاوض على شروط انضمام مبابي إلى ليفربول، ونحن نتناول الطعام الفاخر ونحلق بشكل دائري في السماء".
وشدد المدير الفني الألماني على أن مسؤولي ليفربول، كانوا حريصين على أن لا يراهم أحد وهم يتفاوضون مع مبابي؛ قبل أن يتفاجئوا بأن اللاعب وقع في النهاية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صيف 2017.
ووصف كلوب مفاوضات ليفربول مع مبابي؛ بأنها أغلى صفقة لم تتم في تاريخ هذا العملاق الإنجليزي، حسب قوله.
ولعب مبابي في صفوف باريس سان جيرمان، في الفترة من 2017 إلى 2024؛ قبل أن ينتقل إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، بشكلٍ رسمي.