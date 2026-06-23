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Kylian Mbappe France WC 2026 GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

لم يثأر لريو فرديناند من ليونيل ميسي ولكن .. كيليان مبابي يجدد لحظة نادرة في مسيرته أمام العراق ويدخل "نادي المئة" الفرنسي

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كيف كانت ليلة مبابي أمام أسود الرافدين؟

إن كان كأس العالم 2026 قد جاء بعد موسم شاق للجميع وبعدد مباريات لا يطيقه اللاعبون – بحسب تصريحات خرجت من أكثر من نجم – فهو ليس كذلك بالنسبة للفرنسي كيليان مبابي، إذ يبدو أنه جاء لينسيه سريعًا الموسم المر الذي خاضه مع ريال مدريد.

صاحب الـ27 عامًا قاد المنتخب الفرنسي اليوم الثلاثاء، للفوز أمام نظيره العراقي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026.

الثلاثية سجلها كيليان مبابي "هدفين" وعثمان ديمبيلي في الدقائق 14، 54 و66 من عمر المباراة.

وبفضل هذا الفوز تتصدر فرنسا ترتيب المجموعة التاسعة برصيد ست نقاط، فيما يتذيل العراق الترتيب دون أي نقطة، وفي انتظار مواجهة النرويج (3 نقاط) والسنغال (0 نقطة) لبيان ملامح الترتيب أكثر.

بعيدًا عن كل ذلك، دعونا نركز حديثنا في السطور التالية عن الجانب الفردي لنجم الليلة "كيليان مبابي"..


  • "الهاتريك" يستعصي على مبابي

    في الجولة الأولى والثانية من كأس العالم 2026، يغير ديدييه ديشان؛ المدير الفني لفرنسا، تغييرات في الجانب الهجومي في الشوط الثاني، للحفاظ على طاقة لاعبيه في مونديال هو الأكبر بالتاريخ بمشاركة 48 منتخب.

    أمام السنغال في الجولة الأولى، أخرج ديزيري دوي وعثمان ديمبيلي، والليلة أمام العراق، استبدل ديمبيلي ومايكل أوليسي وبرادلي باركولا .. تلك التغييرات ليست لتحسين الأمور الفنية، بقدر ما هي لإراحة لاعبيه في ظل التقدم بفارق أهداف مريح، بجانب قوة مقاعد بدلائه.

    لكن من لم يتغير أمام السنغال وتأخر تغييره أمام العراق - حتى الدقيقة 1+90 - هو كيليان مبابي أملًا في أن يحرز "هاتريك – ثلاثية"، وهو المحافظ على معدله بواقع هدفين أمام السنغال ومثلهما في شباك العراق، لكنه لم يفلح بعد.

    مبابي أمام أسود الرافدين لعب كرأس حربة صريح، وكان بإمكانة بالفعل الخروج بـ"سوبر هاتريك – رباعية"، لكنه اكتفى بتسجيل هدفين مع إهدار ثلاث فرص شبه محققة.

    سدد كيليان كذلك ثماني تسديدات، منها ثلاث على المرمى، فيما خلق فرصتين لزملائه لم تترجم لأهداف.




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  • لحظة نادرة في يوم دخول نادي المئة

    دخل كيليان مبابي الليلة نادي المئة، من حيث عدد المباريات التي خاضها بقميص المنتخب الفرنسي الأول، وقد كان دخولًا بلحظة نادرة في مسيرته الكروية..

    ساهم صاحب الـ27 عامًا في 100 هدف خلال المئة مباراة دولية التي خاضها، حيث سجل 60 هدفًا وصنع 40 آخرين.

    اللافت في الـ60 هدف التي سجلها مبابي مع الديوك، أن منها خمسة أهداف فقط أحرزها بالقدم اليسرى "القدم الأضعف"، كان آخرها في شباك العراق الليلة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.




  • أرقام تاريخية حققها مبابي

    إن كان الفرنسي كيليان مبابي لم يفلح في خطف لقب "الهداف التاريخي" لكأس العالم من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من خلال مواجهة العراق الليلة (16 هدف مقابل 18)، فهذا لا يمنع أنه حقق بالفعل بعض الأرقام التاريخية..

    تجاوز مبابي بهدفه في شباك العراق عدد الأهداف التي سجلها الأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو في الحدث العالمي (15 هدف)، فيما عادل رقم الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفًا)، ليكون ثاني الهدافين التاريخيين لكأس العالم خلف ميسي.

    فيما أصبح النجم الفرنسي أسرع لاعب في التاريخ يسجل 15 هدفًا في المونديال، حيث أحرزها خلال 16 مباراة فقط.

    فيما يحل في المرتبة الثانية البرازيلي رونالدو نازاريو (18 مباراة)، ثم الألماني ميروسلاف كلوزه (23 مباراة)، فالأرجنتيني ليونيل ميسي (27 مباراة).


  • مبابي لم يأتِ بانتقام ريو فرديناند من ميسي

    "تخيلوا لو سجل مبابي أربعة أهداف الليلة" .. تعليق كتبه أسطورة مانشستر يونايتد ريو فرديناند، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مصحوبًا برمز يضحك بقوة، قبل مواجهة فرنسا والعراق الليلة.



    هذا التعليق يحمل إسقاطًا على انفراد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب الهداف التاريخي لكأس العالم بعدما وصل لـ18 هدفًا عقب الثنائية التي أحرزها أمس الإثنين، في شباك النمسا، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

    لكن حلم فرديناند وإشعال الصراع بين ليو ومبابي الليلة تحديدًا لم يتحقق، إذ أصبح رصيد الفرنسي عند 16 هدفًا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، مع نهاية مواجهة فرنسا والعراق، ولم تتعكر ليلة الأرجنتيني.

    مؤكد أن أسطورة الشياطين الحمر أحد أكبر المعجبين بميسي، لكنه أيضًا قد يكون باحثًا عن من ينتقم له من البرغوث بعد ما فعله به في دوري أبطال أوروبا 2009..

    في تلك النسخة من البطولة القارية للأندية، توج برشلونة بقيادة ميسي بطلًا بعد الفوز أمام مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة، سجل منها الأرجنتيني الهدف الثاني.

    وفي عام 2017، تحدث فرديناند لأول مرة عما فعله ميسي به في تلك المباراة، قائلًا: "ليو في تلك المباراة راوغني من تحت ذراعي، حينها قلت إنه لساحر وأفضل لاعب لعبت ضده. لقد كان مدمرًا حقًا".

    لكن حظ سعيد لريو فرديناند في المرة المقبلة، فلم ينجح مباراة في تعكير ليلة ميسي الليلة، كما عكر البرغوث ليلتك في 2009!