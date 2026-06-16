الفرنسي الأعظم الآن: كيليان مبابي بـ"وجهين" ضد السنغال.. لم يكذب علينا ولكنه فشل بامتياز في تنفيذ وعده يا جوزيه مورينيو

ربما يكون الفرنسي كيليان مبابي، من النجوم القلائل في عالم الساحرة المستديرة؛ الذين يحققون المُعادلة الغريبة، وهي: "الفشل والنجاح" في المباراة الواحدة.

نعم.. مبابي لم يقدّم أداءً فنيًا كبيرًا في مباراة فرنسا والسنغال، وفشل في تنفيذ "وعده الدفاعي"؛ ولكنه رغم ذلك كان العامل الرئيس في فوز الديوك، وتحقيق أول 3 نقاط في مونديال القارة الأمريكية "2026".

المنتخب الفرنسي حقق الفوز (3-1) على نظيره السنغالي، مساء يوم الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات "المجموعة التاسعة" ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وبالطبع.. لا يُمكن أن يمر ظهور مبابي في هذا اللقاء المونديالي، دون أن يكتب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد للعملاق الإسباني ريال مدريد، بعض الملاحظات المهمة عليه؛ وذلك استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ بعض النقاط المهمة، عقب ظهور مبابي في مباراة منتخبي فرنسا والسنغال..