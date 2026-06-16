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أحمد فرهود

الفرنسي الأعظم الآن: كيليان مبابي بـ"وجهين" ضد السنغال.. لم يكذب علينا ولكنه فشل بامتياز في تنفيذ وعده يا جوزيه مورينيو

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كيليان مبابي
جوزيه مورينيو
ريال مدريد
فرنسا ضد السنغال
فرنسا
السنغال
كأس العالم
الدوري الإسباني

قاد فرنسا للفوز على السنغال.. ولكن!

ربما يكون الفرنسي كيليان مبابي، من النجوم القلائل في عالم الساحرة المستديرة؛ الذين يحققون المُعادلة الغريبة، وهي: "الفشل والنجاح" في المباراة الواحدة.

نعم.. مبابي لم يقدّم أداءً فنيًا كبيرًا في مباراة فرنسا والسنغال، وفشل في تنفيذ "وعده الدفاعي"؛ ولكنه رغم ذلك كان العامل الرئيس في فوز الديوك، وتحقيق أول 3 نقاط في مونديال القارة الأمريكية "2026".

المنتخب الفرنسي حقق الفوز (3-1) على نظيره السنغالي، مساء يوم الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات "المجموعة التاسعة" ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وبالطبع.. لا يُمكن أن يمر ظهور مبابي في هذا اللقاء المونديالي، دون أن يكتب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد للعملاق الإسباني ريال مدريد، بعض الملاحظات المهمة عليه؛ وذلك استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ بعض النقاط المهمة، عقب ظهور مبابي في مباراة منتخبي فرنسا والسنغال..

  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    وعد كيليان مبابي قبل كأس العالم 2026

    في البداية.. دعونا نعود إلى الوراء عدة أيام؛ وتحديدًا عندما خرج علينا المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بتصريحات مهمة عن أسلوب لعبه، قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026.

    مبابي اعترف أن "الدفاع" هو نقطة ضعفه؛ حيث أكد حاجته الماسة لتحسين هذا الجانب، من أجل مساعدة منتخب بلاده فرنسا.

    لذا.. توقع عشاق الساحرة المستديرة أن يشاهدوا نسخة جديدة من مبابي، خلال بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكة والمكسيك وكندا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التزام تكتيكي؛ لخدمة المجموعة.

    * ثانيًا: اللعب بشراسة؛ من خلال الضغط على الخصم.

    ولم يكن هُناك أفضل من مباراة منتخبي فرنسا والسنغال، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ للحكم على إمكانية تحسُن مبابي في العمل الدفاعي، كما صرح بنفسه.

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  • Kylian Mbappegetty

    كيليان مبابي.. فشل بامتياز في الأدوار الدفاعية

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب أن نطرح سؤالًا مهمًا الآن؛ هو: "هل شاهدنا الوجه الدفاعي من النجم الفرنسي كيليان مبابي ضد منتخب السنغال بالفعل؟!".

    الإجابة على هذا السؤال، يُمكن تلخيصها في نقطتين مهمتين لا أكثر؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: نعم.. مبابي حاول أن يقوم ببعض الأدوار الدفاعية.

    * ثانيًا: لكنه.. كان كسولًا جدًا وفشل بامتياز.

    وللتأكيد على هاتين النقطتين؛ انظروا إلى بعض اللقطات التي شهدها الشوط الأول من مباراة فرنسا والسنغال، وخاصة في الدقيقتين "24 و25".

    مثلًا.. في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول؛ حاول مبابي الضغط على دفاعات السنغال، الذي أرجع الكرة إلى الحارس إدوارد ميندي.

    وقتها.. غامر ميندي بإعادة الكرة إلى الدفاعات السنغالية مجددًا، ولكن بـ"تمريرة قصيرة"؛ حيث توقف مبابي عن الضغط، وإلا كان بإمكانه أن يقطع الكرة.

    وبعدها بدقيقة واحدة فقط؛ انقطعت الكرة من مبابي خلال محاولة هجومية منه، حيث سعى لاستعادتها سريعًا من خلال عملية الضغط.

    إلا أن مبابي لم يضغط بالشراسة الكافية، كما لم يستكمل عمله الدفاعي؛ لنجد نفسنا أمام فرصة محققة للسنغال، لولا اصطدام كرة نيكولاس جاكسون بقائم المرمى الفرنسي.

    أي أن مبابي حاول القيام بالأدوار الدفاعية فعلًا؛ ولكنه فشل فيها بامتياز، خلال قمة فرنسا والسنغال المونديالية.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    الشوط الثاني.. كيليان مبابي يتخلى عن الدفاع فتألق!

    مع بداية الشوط الثاني من مواجهة السنغال، في بطولة كأس العالم 2026؛ ظهر النجم الفرنسي كيليان مبابي بـ"وجه آخر" تمامًا، لما كان عليه في الـ45 دقيقة الأول.

    الوجه الآخر لمبابي؛ يُمكن تلخيصه في مجموعة من النقاط السريعة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التخلي عن محاولة القيام بأي أدوار دفاعية.

    * ثانيًا: التفرغ للعمل الهجومي فقط ضد السنغال.

    * ثالثًا: التحرك بين العمق والجناح لإيجاد مساحات.

    هُنا.. وجدنا الوجه الهداف لمبابي، حتى ولو لم يكن في أعلى مستوياته الفنية؛ حيث سجل ثنائية ضد السنغال، قاد بهما الفرنسيين للفوز (3-1).

    وبهذين الهدفين؛ حقق النجم الفرنسي كيليان مبابي "رقمًا تاريخيًا"، حيث أصبح هداف الفرنسيين في بطولة كأس العالم - بمختلف النسخ -.

    ووصل مبابي إلى هدفه "رقم 14"، في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم؛ متجاوزًا بذلك مواطنه جاست فونتين، صاحب الأهداف الثلاثة عشر.

    أيضًا.. تخطى مبابي رقم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي "مؤقتًا"؛ حيث سجل الأخير 13 هدفًا في تاريخه ببطولة كأس العالم، في انتظار ما سيفعله بنسخة 2026.

  • Jose MourinhoGetty Images

    كلمة أخيرة.. على جوزيه مورينيو التأقلم مع أسلوب كيليان مبابي

    الخلاصة من كل ما ذكرناه؛ هو أن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، يجب أن يتأقلم مع أسلوب لعب النجم الفرنسي كيليان مبابي.

    العملاق الإسباني ريال مدريد أعلن التعاقد مع مورينيو؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات قادمة، حتى 30 يونيو 2029.

    ومن المعروف عن مورينيو، أسلوبه الدفاعي والتكتيكي الصارم؛ حيث لن يقبل أن يتهاونون لاعبيه، في أداء أدوارهم فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    وأساسًا.. أكثر ما يُعاب ريال مدريد، هو أن مهاجميه خاصة مبابي والنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لا يقومون بأي أدوار دفاعية؛ فضلًا عن التكاسل في عملية الضغط على لاعبي الخصم.

    ورغم أن مبابي صرح أنه سيحاول تحسين هذا الجانب، وتعلُم الأدوار الدفاعية؛ إلا أن المباراة الأولى في كأس العالم 2026 ضد منتخب السنغال، أثبتت فشله بامتياز.

    وقد يتعلّم مبابي في المباريات المونديالية القادمة؛ لكن المؤشرات تؤكد أنه لن يستطيع القيام بهذه الأدوار، وأنه يجب تفريغه للهجوم فقط لا غير.

    وليس علينا الآن سوى الانتظار؛ لمعرفة كيف سيتعامل مورينيو مع هذا الواقع، في صفوف فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.