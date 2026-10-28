ليس فاسدًا ولكنه ساذج ومتهور!.. أزمات كيليان مبابي تتخطى حدود كرة القدم، فهل أصبح عدو نفسه؟

أزمة الصين؛ هي المثال الأوضح على أن الشهرة العالمية لا تمنح أصحابها حصانة من عواقب التصريحات غير المحسوبة، بل ربما تجعل ثمن الخطأ أكبر بكثير.

نعم.. في أكتوبر 2026، انتشر مقطع فيديو ظهر فيه النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وهو يتحدث عن صورة ساخرة، رُكّب فيها وجهه على شخصية تاريخية صينية.

مبابي قام في هذا المقطع، بوصف الشخص الذي تظهر صورته بأنه "ديكتاتور صيني"؛ في إشارة فُهمت على نطاق واسع باعتبارها مرتبطة بالزعيم الراحل ماو تسي تونغ، الذي حكم البلاد لعقود طويلة.

وسرعان ما تحولت الواقعة إلى أزمة في الصين، حيث أثار وصف مبابي غضبًا واسعًا، لتعلن ثلاث شركات صينية إنهاء علاقتها التجارية مع النجم الفرنسي؛ وسط تقارير عن تعليق بث مباريات من الدوري الإسباني، في البلاد.

وأمام كل هذه التداعيات.. قدّم مبابي اعتذاره في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري؛ مؤكدًا أن تعليقه لم يكن موفقًا، مع إدراكه أنه جرح مشاعر المجتمعات الصينية حول العالم.

وفي اليوم التالي مباشرة، أصدر نادي ريال مدريد اعتذارًا رسميًا عن تصريحات مبابي؛ فيما أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها تأخذ هذه الاعتذارات، على محمل الجد.

- إذًا.. أين الخطأ هنا؟!

المشكلة عزيزي القارئ، ليست في أن مبابي أراد الإساءة إلى الشعب الصيني، حيث لا يوجد ما يكفي لإثبات هذه النية؛ لكن الأزمة الحقيقية هي أن النجم الفرنسي لم يقدّر حساسية الإشارة إلى شخصية تاريخية شديدة الرمزية في الصين، ولا حجم التداعيات التي قد تترتب على تعليق ساخر يصدر عن لاعب عالمي بحجمه.

وهنا تظهر الفجوة؛ بين عقلية لاعب يتعامل مع الموقف باعتباره مزحة في مقابلة ترفيهية، ومسؤولية شخصية عامة ترتبط صورتها بعقود تجارية وملايين المتابعين في دول وثقافات مختلفة.

أي إن هذه الأزمة كان يمكن تفاديها بمزيد من الحذر؛ حيث تكشف عن سوء تقدير من كيليان مبابي لعواقب تصريحه، لا عن تورط جنائي أو نية عدائية مثبتة.