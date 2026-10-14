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Kylian Mbappe - كيليان مبابي - Kooora OnlyKooora.com
أحمد فرهود

السر في الرقم 100: كيليان مبابي يكتب التاريخ ضد روما.. تجاوز راؤول جونزاليس وأهدافه تُنسينا عيوبه مع ريال مدريد!

فقرات ومقالات
كيليان مبابي
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
موناكو
روما ضد ريال مدريد
روما
دوري أبطال أوروبا

ختام الليلة مسك يا مبابي..

سواء كان في أحسن أحواله أو أسوأها؛ لا يُمكن أن تمر مباراة واحدة للعملاق الإسباني ريال مدريد تقريبًا، إلا ويترك فيها النجم الفرنسي كيليان مبابي بصمة.

نعم.. هذا ما حدث في مواجهة ريال مدريد ضد مضيفه نادي روما الإيطالي، مساء يوم الأربعاء؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وأساسًا.. هذه المواجهة التي فاز فيها ريال مدريد (4-3)، بعدما كان متأخرًا بهدف مقابل ثلاثة، حتى الدقائق السبع الأخيرة؛ جاءت تاريخية لمبابي بكل ما تحمله من معانٍ.

مبابي كتب تاريخًا أوروبيًا جديدًا ضد روما؛ سواء بمجرد مشاركته في المباراة، أو بعد تسجيله هدفًا من رباعية فريقه.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور مبابي ضد روما..

  • FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP

    كيليان مبابي يحتفل بـ"المباراة المائة" ضد روما

    احتفل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد؛ بمباراته "رقم 100" في مسابقة دوري أبطال أوروبا، عبر مسيرته الكروية.

    نعم.. مبابي في سن السابعة والعشرين، خاض 100 مباراة في دوري أبطال أوروبا، مع 3 أندية مختلفة؛ على النحو التالي:

    * باريس سان جيرمان الفرنسي: 64 مباراة.

    * ريال مدريد الإسباني: 27 مباراة.

    * موناكو الفرنسي: 9 مباريات.

    وجاءت المباراة المائة، بقميص فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ وذلك عندما واجه نادي روما الإيطالي مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    ليلة كيليان مبابي المئوية "سعيدة فرديًا وجماعيًا"

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب التأكيد على أن احتفالية النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد، بمباراته "رقم 100" في مسابقة دوري أبطال أوروبا، عبر مسيرته الكروية؛ جاءت سعيدة للغاية على مستويين، هما:

    * أولًا: على المستوى الشخصي؛ حيث أرقامه الفردية.

    * ثانيًا: على المستوى الجماعي؛ حيث نتيجة المباراة.

    وشخصيًا.. سجل مبابي هدفًا في شباك نادي روما الإيطالي، مساء يوم الأربعاء؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    هدف مبابي جاء في الدقيقة 25، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الـ18؛ حيث لامست مدافع روما قبل أن تسكن الشباك، معلنةً عن التعادل (1-1) وقتها.

    أما جماعيًا.. فقد قلب ريال مدريد تأخره (1-3) ضد الفريق الإيطالي، إلى الفوز (4-3) في النهاية؛ ليحصد ثلاث نقاط غالية للغاية، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • SOCCER-SPAIN-REAL MADRID-VALLADOLIDAFP

    كيليان مبابي بين المساهمات التهديفية وتجاوز راؤول

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق عزيزي القارئ؛ حيث هُناك جانبان آخران يجب الحديث عنهما بخصوص المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد مباراة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد نادي روما الإيطالي.

    هذان الجانبان مرتبطان بهدفه في شباك روما أيضًا؛ والذي جاء ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    * المساهمات التهديفية:

    وصل مبابي ضد روما، إلى المساهمة التهديفية "رقم 100"، في مائة مباراة بمسابقة دوري أبطال أوروبا، عبر مسيرته الكروية بالكامل؛ وذلك وفقًا لإحصائيات موقع "ترانسفير ماركت".

    نعم عزيزي القارئ؛ مبابي أحرز 72 هدفًا وقدم 28 تمريرة حاسمة، أي بمعدل مساهمة تهديفية "تسجيل أو صناعة" في المباراة الواحدة.

    * تجاوز راؤول جونزاليس

    أيضًا.. تجاوز مبابي ضد روما؛ أسطورة إسبانيا وريال مدريد راؤول جونزاليس، في قائمة الهدافين التاريخيين لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

    وكما ذكرنا؛ سجل مبابي هدفه رقم 72 في دوري أبطال أوروبا، ليتجاوز راؤول الذي يمتلك 71 هدفًا في رصيده.

    - 1/ البرتغالي كريستيانو رونالدو: 140 هدفًا.

    - 2/ الأرجنتيني ليونيل ميسي: 129 هدفًا.

    - 3/ البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 109 أهداف.

    - 4/ الفرنسي كريم بنزيما: 90 هدفًا.

    - 5/ الفرنسي كيليان مبابي: 72 هدفًا.


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  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    رغم كتابة التاريخ.. كيليان مبابي لم يبدع ضد روما!

    أخيرًا.. يجب القول: "تخيل عزيزي القارئ؛ رغم كل هذه الليلة التاريخية للنجم الفرنسي كيليان مبابي، إلا أنه لم يتألق بشكل كبير!".

    البعض قد يرد؛ بالتساؤل: "كيف.. ألم يسجل مبابي هدفًا رائعًا في شباك نادي روما الإيطالي ويساعد العملاق الإسباني ريال مدريد على الفوز؟!".

    هنا؛ سنؤكد أن لغة الأرقام ليست كل شيء في عالم الساحرة المستديرة، وهذا ما يجب أن يعيه الجميع بالفعل.

    لذا.. لنلخص بعض عيوب مبابي في مواجهة ريال مدريد ضد روما، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ على النحو التالي:

    * أولًا: عدم الربط الجيد مع زملائه فوق أرضية الملعب.

    * ثانيًا: قرارات خاطئة والتسرع في بعض اللقطات.

    * ثالثًا: خسارة بعض الكرات المؤثرة.

    وليس معنى ذلك أيضًا، أن مبابي كان كارثيًا ضد روما؛ ولكننا نتحدث عن أن أهداف هذا النجم الفرنسي الكبير، تُنسينا الكثير من عيوبه أحيانًا.