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Kylian Mbappe Didier Deschamps France 2026 World CupGetty
محمود خالد

"لم نوفق في كتابة نهاية أفضل لك" .. مبابي يودع ديشان بكلمات مؤثرة قبل مباراته الأخيرة مع فرنسا!

كيليان مبابي
ديدييه ديشامب
فرنسا
إنجلترا
كأس العالم

مباراة برونزية كأس العالم تكتب نهاية رحلة ديشان مع الديوك..

وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي، رسالة وداعية إلى المدير الفني ديدييه ديشان، الذي يستعد لمغادرة منصبه في قيادة "الديوك"، بعد 14 عامًا.

ويخوض ديشان مباراته "الوداعية"، في قيادة فرنسا أمام إنجلترا، على ملعب هارد روك، في الثانية عشرة صباح الأحد، بتوقيت مكة المكرمة، في مباراة المركز الثالث من نهائيات كأس العالم 2026، والمُقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

  • رسالة مبابي إلى ديشان

    وكتب مبابي كلمات "مؤثرة" إلى ديدييه ديشان، عبر حسابه على منصة (إكس)، قائلًا "اليوم هو يومك الأخير. أنت الذي قدمت لنا الكثير. كان بإمكاننا أن نقدم لك نهاية أفضل، ولكننا لم نوفق.

    من الصعب أن أصف ما قدمته على مدار 14 عامًا، لقد كنت عنصرًا أساسيًا في نهضة هذا الفريق. لم يقدّر الناس عظمتك حق قدرها، ولكن الزمن والتاريخ سيخلدان ذلك.

    شكرًا لك على منحي فرصة تمثيل بلادي على أكبر مسرح رياضي لأعوام طويلة، أشعر بالفخر لأنني وقفت إلى جانب أحد أعظم أساطير بلادنا، ولن أنسى أبدًا كل ما عشناه وحققناه معًا.

    أتمنى لك التوفيق في مغامرتك الجديدة، وشكرًا لك مجددًا على كل ما قدمته لهذا القميص الذي يعني لنا الكثير".


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  • Zinedine ZidaneGetty Images

    ما بعد حقبة ديشان

    وأفاد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، بأن زين الدين زيدان، سيتولى مهام المدير الفني الجديد لمنتخب فرنسا، خلفًا لديدييه ديشان، بمجرد انتهاء بطولة كأس العالم.

    وأضاف رومانو أن زيدان حدد بالفعل طاقمه الفني، وسيوقع على عقود تدريب فرنسا، هذا الشهر، حيث سيرتبط بعقد حتى عام 2030، على أن تكون مهمته هي قيادة الديوك في بطولات دوري الأمم الأوروبية، وكأس أمم أوروبا 2028، وكأس العالم 2030.

  • 디디에 데샹 (Didier Deschamps)Getty Images

    كلمات ديشان الوداعية

    وكانت ديدييه ديشان قد وجه رسالة وداع، عشية مباراة إنجلترا وفرنسا، بقوله "المنتخب الوطني هو أجمل ما حدث لي، لقد استغرق 25 عامًا من حياتي، وهذا يترك أثرًا.

    تبقى لي ذكريات لا تُنسى، ولكن المهم دائمًا هو ما ينتظرنا. أعلم أن الستار سينزل غدًا، لن يبكي أحد هنا، لكنني سأفتقد المنتخب الفرنسي، لقد حظيت بشرف عيش لحظات سحرية، بل وصعبة أيضًا، على مدى 14 عامًا. لكن الحياة تستمر، وأنا شخص متفائل، وأعلم أن الأمور ستسير على ما يُرام من الآن فصاعدًا".

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  • france 2018Getty Images

    ختام حقبة تاريخية

    وبعد فترة من التقلبات، تأججت بأزمة مونديال 2010، والخروج المبكر من دور المجموعات، جاء ديدييه ديشان، ليعيد الاستقرار إلى المنتخب الفرنسي، ويصنع معه حقبة تاريخية لا تنسى.

    منذ تولي ديشان تدريب فرنسا، وبدأت معه أسهم "الديوك" في الصعود، ما بين الوصول إلى نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2016)، والفوز بالميدالية الفضية، ثم التتويج بكأس العالم 2018 في روسيا، ومن ثمّ التتويج بدوري الأمم الأوروبية 2021، فضلًا عن الوصول إلى نهائي مونديال قطر 2022، والخسارة بصعوبة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

    وبلغة الأرقام، فإن ديدييه ديشان قاد المنتخب الفرنسي في 186 مباراة، حقق خلالها 122 فوز، مقابل 32 تعادلًا و32 هزيمة، كما سجل لاعبو "لي بلو" تحت قيادته، 400 هدف واستقبلوا 174 هدف.

    ورغم أن مسيرة ديشان "الأسطورية" لم تنجح في كسر النحس الفرنسي مع بطولة اليورو، حيث وصل إلى نصف النهائي في 2024، كما غادر من دور الأربعة في دوري الأمم الأوروبية 2025، أمام إسبانيا في البطولتين، إلا أن المونديال لا يزال شاهدًا على تلك الحقبة الذهبية، مع وصول رفاق كيليان مبابي إلى نصف النهائي، للمرة الثالثة على التوالي، في ظل البحث عن اللقب المونديالي قبل رحيل ديشان.

    الجدير بالذكر أن ديشان يعد ركنًا أساسيًا في تاريخ المنتخب الفرنسي، وهو الذي قاد "الديوك" للتتويج بكأس العالم، لاعبًا ومدربًا، في نسختي 1998 (حيث كان يرتدي شارة القيادة) و2018.

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