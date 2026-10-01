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أحمد فرهود

كيليان مبابي فوق العقوبات، جود بيلينجهام يحرجكم ووثائق خافير تيباس تفضحكم.. كفاكم تقزيمًا لريال مدريد!

فقرات ومقالات
ريال مدريد
برشلونة
كيليان مبابي
جود بيلينجهام
مارك كوكوريلا
جوزيه مورينيو
الدوري الإسباني

أعمدة ريال مدريد تهتز بشدة..

"انظروا تحت أقدامكم.. وكفاكم تقزيمًا لناديكم!"؛ جملة يجب أن يقولها أي شخص عاقل إلى مسؤولي ونجوم العملاق الإسباني ريال مدريد، من أجل العودة للسيطرة على الألقاب المحلية والخارجية.

ريال مدريد هذا الكيان الرياضي العملاق، الذي سيطر على عالم الساحرة المستديرة لسنواتٍ عديدة؛ أصبح يُعاني بشدة في العامين الأخيرين، وسط الكثير من المشاكل الإدارية والفنية.

والأزمة الحقيقية هي أن المدريديين، يصدرون هذه المشاكل المتتالية لأنفسهم؛ ثم يهربون من الحقيقة الواضحة للجميع، بمزاعم وادعاءات ضد المنافسين.

ولأنهم لا يريدون الاعتراف بالحقيقة؛ ها هي "أعمدة" ريال مدريد الرئيسية تتلقى مجموعة من الضربات المختلفة، خلال أيام قليلة للغاية.

نعم؛ "أعمدة" ريال مدريد اهتزت بمجموعة من القضايا والأحداث الجدلية المثيرة للغاية، وهو ما سنحاول تحليله من ناحيتنا في السطور القادمة..

  • Florentino PerezGetty Images

    فلورنتينو بيريز.. الخضوع أو المحاكمة الجنائية!

    سيكون يوم 25 نوفمبر 2026، حاسمًا لواحد من أهم الشخصيات في عالم الساحرة المستديرة؛ وهو فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني.

    نعم.. بيريز في هذا اليوم تحديدًا؛ سيكون أمام خيارين لا ثالث لهما، وهما:

    * أولًا: الخضوع للغريم التاريخي برشلونة.

    * ثانيًا: الذهاب إلى المحاكمة الجنائية.

    وأساسًا.. القصة بدأت بتحرك قضائي من العملاق الكتالوني برشلونة، بقيادة رئيسه جوان لابورتا؛ وذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها بيريز، في شهر مايو من العام الحالي.

    بيريز هاجم برشلونة، بل ووجه اتهامات خطيرة له، على خلفية قضية "نيجريرا" الشهيرة؛ الأمر الذي دفع لابورتا لإقامة دعوى جنائية ضد رئيس ريال مدريد، بتهمة القذف والتشهير.

    وفي إسبانيا.. من شروط هذه الدعاوى القضائية؛ هي إقامة "جلسة صلح" أولًا، قبل السير في الإجراءات الجنائية.

    وتم تحديد يوم 25 نوفمبر 2026، لـ"جلسة الصلح" بشكلٍ رسمي؛ فإما أن يخضع بيريز ولا يتحدث بالسوء عن برشلونة مجددًا، أو سيجد نفسه أمام المحكمة الجنائية رسميًا.

    محاكمة بيريز جنائيًا إذا حدثت؛ ستزيد بالتأكيد من حالة عدم الاستقرار التي يعيشها نادي العاصمة الإسبانية مؤخرًا، والتي تسببت في إبعاد الفريق الأول عن منصات التتويج منذ عامين.

  • 하비에르 테바스 (Javier Tebas)Getty Images

    قناة ريال مدريد.. بوق إعلامي يواصل إحراج النادي

    قناة ريال مدريد الرسمية، هي "البوق الإعلامي" لهذا العملاق الإسباني ورئيسه فلورنتينو بيريز؛ ولكنها تحوّلت إلى مصدر إحراج للنادي مؤخرًا، أكثر من إفادته.

    هذه القناة لم تتطرق يومًا إلى مشاكل ريال مدريد، أو كيفية حلها للعودة إلى منصات التتويج؛ بل تركز دائمًا على مواضيع بعينها، مثل:

    * أولًا: تعرض ريال مدريد للمؤامرة.

    * ثانيًا: شراء برشلونة للحكام.

    * ثالثًا: فساد الرابطة الإسبانية.

    بمعنى.. قناة ريال مدريد تجعل الكون كله يتآمر على "الميرينجي"، وأن سبب فشل الفريق الأول لكرة القدم؛ هو فساد المسؤولين عن الرياضة الإسبانية، والغريم التاريخي برشلونة.

    وخلال الساعات الماضية؛ تحدثت هذه القناة عن مدفوعات بقيمة 4.5 مليون يورو، من برشلونة إلى شركة مرتبطة برئيس الرابطة الإسبانية خافيير تيباس.

    هذه الشركة تم إنشاؤها أساسًا؛ لإدارة "تسويات" متعلقة بتوزيع إيرادات حقوق البث التلفزيوني لكرة القدم، في إسبانيا.

    المهم.. تيباس رد على قناة ريال مدريد؛ وذلك بنشر وثائق تؤكد أن "الميرينجي" نفسه، دفع أكثر من 7.5 مليون يورو للشركة ذاتها.

    والآن.. يتم الحديث عن أن إدارة ريال مدريد، تدرس مقاضاة رئيس الرابطة الإسبانية؛ بسبب كشفه عن وثائق سرية، أمام الرأي العام.

    لكن قبل التحرك القضائي المزعوم؛ يجب أن تسأل الإدارة المدريدية نفسها سؤالًا مهمًا للغاية، وهو: "من الساذج الذي أشعل هذه الأزمة أساسًا؟".

    الإجابة هُنا بسيطة؛ هي قناة ريال مدريد الرسمية التي أرادت اتهام برشلونة وتيباس بالفساد، فظهر رئيس الرابطة برد حاسم وبالوثائق.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

    كيليان مبابي.. الإصابة ثم "السهر" في باريس!

    واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد، تصرفاته المثيرة للجدل؛ وذلك خلال فترة إصابته، وابتعاده عن الملاعب.

    ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، شوهد مبابي في "ملهى ليلي" في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الساعات القليلة الماضية.

    الصحيفة وصفت تصرف مبابي بـ"الفضيحة"؛ حيث إنه بدلًا من التواجد في مقر تدريبات ريال مدريد للعلاج من الإصابة، يواصل السهر في "الملاهي الليلية".

    وأعلن ريال مدريد يوم 26 سبتمبر 2026، إصابة مبابي على مستوى الركبة اليسرى؛ وذلك خلال مشاركته مع منتخب بلاده فرنسا ضد تركيا، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

    والمثير في القصة؛ أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم رصد النجم الفرنسي فيها بـ"الملاهي الليلية"، خلال فترة إصابته.

    وذلك يقودنا إلى مشهدين لا ثالث لهما أساسًا؛ بخصوص مبابي وريال مدريد، على النحو التالي:

    * أولًا: التسيب الكبير وعدم الاحترافية في ريال مدريد؛ وذلك من خلال سهر اللاعبين، وعدم اهتمامهم بإصاباتهم.

    * ثانيًا: سلطة مبابي الكبيرة في ريال مدريد وتصرفه كما يشاء؛ من خلال حصوله على استثناءات، وعدم تعرضه للعقاب.

    والحقيقة أن كيليان مبابي، قد يكون حصل على "إذن" من ريال مدريد، لعدم التواجد في مقر التدريبات؛ إلا أن هذا يقودنا إلى سيناريو آخر، وهو عدم اهتمام اللاعب أساسًا، بوضع فريقه العاصمي.

    بمعنى.. ريال مدريد لم يحصل على أي بطولة منذ عامين؛ لذا يجب أن يقاتل اللاعبون ويتمتعون باحترافية كبيرة داخل الملعب وخارجه، من أجل إعادة هيبة هذا النادي الكبير.

    لكن ما نشاهده من مبابي، بسهره المستمر خلال فترات إصابته؛ يؤكد أن هُناك عدم اهتمام من اللاعبين الكبار، بوضع الفريق أساسًا.

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  • Vinicius Junior Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

    فينيسيوس جونيور.. موهبة تنهار بسبب انعدام الثقة

    بعيدًا عن السيناريوهات السينمائية، التي انتشرت في الفترة الأخيرة؛ بخصوص تعرض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور للقتل من "المخابرات الأمريكية" وأنه تم استبداله بشخص آخر، فإن هُناك واقعًا مؤلمًا يعيشه هذا اللاعب حقًا.

    هذا الواقع؛ هو انعدام الثقة التي يمر بها فينيسيوس في الوقت الحالي، والتي أدت إلى تراجع مستواه بشكلٍ مرعب مع العملاق الإسباني ريال مدريد ومنتخب البرازيل الأول لكرة القدم.

    وصرح اللاعب بنفسه عن هذا الأمر؛ حيث قال إن زملاءه يعرفون أنه يمر بمرحلة انعدام ثقة، والتي بدأت بعد خسارة لقب كأس العالم 2026.

    ووسط كل ذلك؛ يجب أن نطرح سؤالين في غاية الأهمية، هما:

    * أولًا: ما هو الدور الذي يقوم به ريال مدريد مع واحد من أهم نجومه؟!

    * ثانيًا: ما هو الدور الذي تقوم به بيئة فينيسيوس أساسًا لإنقاذ اللاعب؟!

    وقد تكون هناك بعض الأمور التي تحدث في الكواليس، من أجل مساعدة فينيسيوس على استعادة مستواه سريعًا؛ لكن ما نشاهده أمامنا على الأقل، هو تخبُط شديد في التعامل مع اللاعب سواء داخل الملعب أو خارجه.

    والتخبُط الذي نقصده هُنا؛ قد يكون فنيًا من خلال عدم تحرير اللاعب فوق أرضية المستطيل الأخضر، أو إداريًا بتجاهل تقديم المساعدات النفسية له.

    ونحن هُنا لا ندافع عن فينيسيوس، فهو لا يساعد نفسه أيضًا ببعض التصرفات المثيرة؛ ولكننا نتحدث عن أن ريال مدريد سيكون أكبر الخاسرين بانهيار أداء اللاعب، خاصة بعد تجديد عقده لفترة طويلة وبمبلغ ضخم.

  • Jude Bellingham Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

    جود بيلينجهام.. مناوشة تعكس واقع ريال مدريد!

    يوم 26 سبتمبر 2026؛ واجه منتخب إنجلترا نظيره الإسباني، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

    وخلال هذه المباراة؛ وقعت "مناوشة" بين الإنجليزي جود بيلينجهام والإسباني مارك كوكوريلا، ثنائي فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

    سبب "المناوشة" هو تدخل قوي من كوكوريلا؛ الذي نجح في قطع الكرة، مع إسقاط بيلينجهام على أرضية الملعب.

    وعندما نهض النجم الإنجليزي؛ ظهر وهو يتبادل بعض الكلمات بـ"أسلوب عنيف" مع كوكوريلا، بل وتوجيه إشارات التحذير له بيده.

    البعض قد يرد علينا؛ بالقول: "هذا يحدث بين كثير من اللاعبين في المنتخب أو النادي الواحد.. فلماذا التركيز على هذه الواقعة بالذات؟!".

    إجابتنا هُنا ستكون بسيطة جدًا عزيزي القارئ؛ فغرفة ملابس ريال مدريد متوترة منذ أكثر من موسمين، بل وخرجت أخبار عن اشتباكات بين لاعبين بأعينهم مثل الفرنسي أوريلين تشواميني والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي.

    ومع بداية كل موسم، يأمل العاشق المدريدي أن يعود الاستقرار إلى غرفة الملابس، لأنه السبيل نحو اعتلاء منصات التتويج؛ لكنه يستيقظ على الحقيقة المُرة، وهي:

    * أولًا: إعلاء كثير من اللاعبين كلمة "الأنا".

    * ثانيًا: تعامل غير جيد بين اللاعبين وبعضهم.

    وإذا لم تتم معالجة هذه المشكلة، في أسرع وقتٍ ممكن؛ سيكون على كل عاشق محب لنادي ريال مدريد، أن ينسى فكرة التتويج بأي بطولة كبيرة.

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