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أحمد فرهود

بين قميصي فرنسا والريال: كيليان مبابي يخضع لسطوة لامين يامال.. كشف حقيقته وحرمه من ألقاب تاريخية بـ"الجملة"!

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لامين يامال
كيليان مبابي
فرنسا ضد إسبانيا
فرنسا
إسبانيا
كأس العالم
برشلونة
ريال مدريد

مبابي يعيش أيامًا صعبة للغاية وسط توهج لامين يامال..

لم تكن مجرد 90 دقيقة فوق المستطيل الأخضر؛ بل "صراع عروش" حقيقي، بين جوهرة إسبانية واعدة ومهاجم فرنسي لا يرحم.

الحديث هُنا عن لامين يامال، جوهرة العملاق الكتالوني برشلونة، وكيليان مبابي، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني؛ اللذين التقيا مجددًا، وهذه المرة في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026.

ولأن يامال البالغ من العمر 19 سنة فقط، تحوّل إلى عقدة حقيقية لمبابي "27 عامًا"؛ فكان من الطبيعي أن تنتصر إسبانيا على فرنسا، وتتأهل إلى نهائي المونديال.

نعم.. منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم فاز (2-0) ضد فرنسا؛ بهدفي ميكيل أويارزابال وبيدرو بورو، في الدقيقتين 22 و58 تواليًا.

وينتظر الإسبان بقيادة يامال، في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم 2026؛ الفائز من مواجهة منتخبي الأرجنتين وإنجلترا، المقررة في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء - بتوقيت مكة المكرمة -.

أما مبابي فودع عامًا رياضيًا جديدًا، كان مليئًا بالخيبات والنكسات؛ حيث طار منه لقب كأس العالم، بعد "الموسم الصفري" بقميص ريال مدريد.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، من مواجهة يامال ومبابي "المباشرة"..

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    لامين يامال.. هيمنة كاملة على مواجهاته ضد كيليان مبابي

    واصل الجوهرة الإسبانية لامين يامال، فرض سيطرته على الفرنسي كيليان مبابي؛ سواء دوليًا، أو على مستوى الأندية.

    نعم.. يامال تقابل مع مبابي، في 11 مباراة رسمية منذ موسم 2023-2024 وحتى الآن؛ حيث جاءت نتائجها، على النحو التالي:

    * فوز يامال: 9 مرات.

    * فوز مبابي: مرتان.

    * تعادل: 0.

    وعلى المستوى الدولي تحديدًا؛ حرم يامال منافسه مبابي من "3 ألقاب تاريخية كبيرة"، كالتالي:

    * نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024: إسبانيا (2-1) فرنسا.

    * نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025: إسبانيا (5-4) فرنسا.

    * نصف نهائي كأس العالم 2026: إسبانيا (2-0) فرنسا.

    وخلال هذه المواجهات الثلاث؛ كان ليامال بصمة واضحة للغاية، حيث سجل هدفًا في كأس أوروبا وثنائية في دوري الأمم.

    أما في نصف نهائي كأس العالم؛ فقد تحصل يامال على "ركلة جزائية"، سجل منها الإسبان الهدف الأول.

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  • KYLIAN MBAPPE REAL MADRIDGetty Images

    كيليان مبابي.. موسمان بدون ألقاب مع ريال مدريد بسبب يامال!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نُشير إلى أن الجوهرة الإسبانية لامين يامال كان سببًا في خروج المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بـ"موسمين صفريين" مع العملاق الإسباني ريال مدريد.

    وقاد يامال ناديه الكتالوني العملاق برشلونة؛ لتحقيق 5 ألقاب في موسمين "2024-2025" و"2025-2026"، على النحو التالي:

    * الدوري الإسباني: مرتان.

    * السوبر الإسباني: مرتان.

    * كأس ملك إسبانيا: مرة.

    وثنائية السوبر بالإضافة إلى الكأس؛ جاءوا بفوز مباشر لبرشلونة ضد ريال مدريد، في المباراة النهائية.

    بينما انتصر برشلونة 3 مرات من أصل 4 لقاءات، في مسابقة الدوري الإسباني، خلال الموسمين الماضيين.

    كل ذلك تم بدور كبير للغاية من يامال؛ سواء بأهدافه وتمريراته الحاسمة، أو حتى صناعته للفرص وغيرها.

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    مباراة فرنسا.. عندما قدّم لامين يامال أفضل مبارياته المونديالية

    الآن.. لنتحدث عن قمة إسبانيا وفرنسا نفسها، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026؛ والتي شهدت مواجهة مباشرة جديدة، بين الجوهرة لامين يامال والمهاجم كيليان مبابي.

    وربما يامال، قدّم أفضل مستوياته في بطولة كأس العالم 2026؛ إذا ما وضعنا في الاعتبار قوة الخصم فرنسا، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الذكاء الكبير في التحرك فوق أرضية الملعب.

    * ثانيًا: الضغط الرائع على دفاعات منتخب فرنسا.

    * ثالثًا: الثنائيات مع زملائه فوق أرضية الملعب.

    * رابعًا: اللياقة البدنية العالية والأدوار الدفاعية.

    ومن ذكاء التحرك والضغط الرائع على دفاعات الخصم؛ تحصل يامال على "ركلة جزاء"، جاء منها الهدف الإسباني الأول.

    والأهم من كل ذلك؛ أننا شاهدنا يامال غير مهووس بتسجيل هدف بل مساعدة زملائه، على عكس مباريات المونديال السابقة.

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  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    منتخب إسبانيا.. أنهى خطورة كيليان مبابي وأثبت لنا هذه الحقيقة!

    أما إذا تحدثنا عن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي؛ فإننا نستطيع القول إنه قدّم أسوأ مستوى ممكن، في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026.

    مبابي لم يقدّم أي شيء ضد منتخب إسبانيا، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: ثقل في الحركة فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    * ثانيًا: غياب الحلول الهجومية وسط الدفاعات الإسبانية.

    * ثالثًا: غياب التوجيه السليم لبعض تسديداته - على قلتها -.

    وأساسًا.. يُمكن تلخيص سبب سوء مستوى مبابي؛ في تكتيك المدير الفني الإسباني لويس دي لا فوينتي، بالإضافة إلى إمكانية تأثُر اللاعب نفسه من "الإصابة".

    وتعرض مبابي لإصابة على مستوى الكاحل، خلال مواجهة فرنسا والمغرب، في ربع نهائي كأس العالم 2026؛ ورغم تأكيد اللاعب نفسه جاهزيته لمواجهة إسبانيا، ولكنه ربما لم يكن سليمًا 100%.

    لكن بصفةٍ عامة.. قمة نصف نهائي كأس العالم 2026، أكدت لنا حقيقة مهمة للغاية؛ وهي أن تألُق مبابي والمنتخب الفرنسي في المباريات الماضية، ربما كان عائدًا إلى نوعية الخصوم التي تقابل معها من الأساس.

    وهذا ما تحدث عنه يامال، في الأيام القليلة الماضية؛ عندما أشار إلى أن إسبانيا قادرة على تخطي عقبة فرنسا، وأنه على "كتيبة الديوك" أن تخاف من الماتادور وليس العكس.

    وبالفعل.. كشف لنا يامال مع باقي زملائه في منتخب إسبانيا، حقيقة فرنسا ومبابي في البطولة المونديالية الحالية؛ حيث مع أول اختبار صعب لـ"الديوك" وأمام منافس حقيقي، غاب مبابي وزملائه عن التألُق.