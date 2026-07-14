بين قميصي فرنسا والريال: كيليان مبابي يخضع لسطوة لامين يامال.. كشف حقيقته وحرمه من ألقاب تاريخية بـ"الجملة"!

لم تكن مجرد 90 دقيقة فوق المستطيل الأخضر؛ بل "صراع عروش" حقيقي، بين جوهرة إسبانية واعدة ومهاجم فرنسي لا يرحم.

الحديث هُنا عن لامين يامال، جوهرة العملاق الكتالوني برشلونة، وكيليان مبابي، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني؛ اللذين التقيا مجددًا، وهذه المرة في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026.

ولأن يامال البالغ من العمر 19 سنة فقط، تحوّل إلى عقدة حقيقية لمبابي "27 عامًا"؛ فكان من الطبيعي أن تنتصر إسبانيا على فرنسا، وتتأهل إلى نهائي المونديال.

نعم.. منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم فاز (2-0) ضد فرنسا؛ بهدفي ميكيل أويارزابال وبيدرو بورو، في الدقيقتين 22 و58 تواليًا.

وينتظر الإسبان بقيادة يامال، في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم 2026؛ الفائز من مواجهة منتخبي الأرجنتين وإنجلترا، المقررة في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء - بتوقيت مكة المكرمة -.

أما مبابي فودع عامًا رياضيًا جديدًا، كان مليئًا بالخيبات والنكسات؛ حيث طار منه لقب كأس العالم، بعد "الموسم الصفري" بقميص ريال مدريد.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، من مواجهة يامال ومبابي "المباشرة"..