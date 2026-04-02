فقد عقله بسبب طبق كباب ونيمار ضحية القائمة السوداء .. شارة فرنسا ليست الأولى في رحلة "الديكتاتور" مبابي!

لا يختلف اثنان على التأثير الهائل الذي أحدثه النجم الفرنسي كيليان مبابي في ملاعب كرة القدم، وهو أمر أشبه بـ"ظاهرة"، بعدما قاد "الديوك" للقب كأس العالم 2018 ونهائي مونديال 2022، ومن ثم تحوله إلى "النجم الأول" في ريال مدريد.

ولكن، هذا لا يمنع أن هناك وجهًا آخر للعملة في رحلة مبابي، أو بمعنى أدق "وجه مظلم"، يتمثل في شخصية ديكتاتورية يتمتع بها النجم الفرنسي.

مبابي "الديكتاتور"، مصطلح أطلق كثيرًا على نجم ريال مدريد، بسبب أحداث ووقائع شاهدناها داخل وخارج الملعب، ويمكن أن نستعرضها في بعض النقاط التالية..