بعد أشهر من الانتقادات اللاذعة، أطلق مشجعون فرنسيون حملة ساخرة لطلب المغفرة من نجمهم الأول كيليان مبابي، بعد تألقه اللافت وقيادته الناجحة لمنتخب بلاده في بداية كأس العالم 2026.
"كيليان سامحنا".. آلاف الفرنسيين يوقعون عريضة اعتذار لمبابي بعد تألقه في كأس العالم!
حملة اعتذار وطنية
أطلق مجموعة من مستخدمي الإنترنت عريضة إلكترونية تحمل اسم "كيليان، سامحنا"، والتي جمعت حتى الآن أكثر من 74 ألف توقيع. ووفقاً لتقرير نشره "راديو فرنسا"، تهدف هذه المبادرة الفكاهية إلى تقديم اعتذار رسمي لقائد المنتخب، مبابي، بعد فترة طويلة من الانتقادات.
وقد جاء في مقدمة موقع العريضة: "أساءت فرنسا التصرف. لقد شككنا، وانتقدنا، وكنا جاحدين. حان الوقت لإصلاح ذلك". ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يضع أصحاب المبادرة هدفاً طريفاً وموثقاً، حيث أوضحوا قائلين: "سيتم ربط كل توقيع وكل عمل من أعمال التوبة في 'كتاب العفو الوطني العظيم'، وهو عمل رسمي يُسلم باليد إلى كيليان مبابي. وسيتم أيضاً نشر جميع الإجراءات عبر الإنترنت، كأرشيف عام وأبدي لتوبة الأمة".
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تألق المونديال يحطم الأرقام
تتيح العريضة للمشجعين تحديد "مؤشر العار الوطني" الخاص بهم من خلال الاعتراف بسلسلة من الانتقادات التي وجهوها إلى مبابي. وتشمل قائمة التهم خيارات تعكس الهجوم السابق، حيث يمكن للمشجع الاعتراف: "قلت إن كيليان لا يركض"، أو "قلت إن كيليان يتقاضى أجراً مبالغاً فيه"، أو "قلت إن كيليان يستحق مقاعد البدلاء". وتضمنت الخيارات أيضاً: "قلت إن كيليان كان مغروراً"، و"قلت إننا نلعب بشكل أفضل بدونه"، و"قلت إن بنزيما أفضل". وتُختتم وثيقة التوبة ببيان يقول: "أنا، مواطن الجمهورية، أعترف بأنني شككت في كيليان مبابي، فخر أمتنا وعبقري كرة القدم. أسحب رسمياً كل كلماتي الخبيثة وأقدم له أصدق اعتذاراتي. أنت أحد أعظم اللاعبين الفرنسيين في كل العصور. أنا أحبك، كيليان".
تألق المونديال يمحو غضب مدريد
تأتي هذه الصحوة الجماهيرية كرد فعل مباشر على الأداء المذهل الذي يقدمه الهداف الاستثنائي في نهائيات كأس العالم 2026، حيث سجل ثنائيته الثالثة في دور الستة عشر، ليقترب من رقم ليونيل ميسي القياسي. هذا التألق يتناقض تماماً مع ما واجهه اللاعب قبل شهرين فقط. ففي مايو 2026، أُطلقت عريضة تطالب برحيله عن نادي ريال مدريد، وجمعت ملايين التوقيعات إثر غضب جماهيري بسبب رحلة سياحية قام بها أثناء تعافيه من الإصابة. وحثت تلك العريضة الجماهير حينها قائلة: "إذا كنت تعتقد أن التغيير ضروري، فلا تبق صامتاً: وقع على هذه العريضة ودافع عما تعتقد أنه الأفضل لمستقبل النادي". اليوم، تحول هذا الغضب إلى ندم فرنسي شامل.
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مستقبل واعد وحاسم
مع استمرار توهج المنتخب الفرنسي في المونديال، تتجه الأنظار نحو قدرة مبابي على الحفاظ على هذا الزخم الهجومي في المباريات الإقصائية المتبقية. وإذا نجح في تخطي الأرقام القياسية ورفع الكأس الذهبية مجدداً، فمن المتوقع أن تصل هذه العريضة لأرقام غير مسبوقة، ليتحول هذا الاعتذار الساخر إلى احتفالية تاريخية تؤكد مكانته كأسطورة كروية.
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