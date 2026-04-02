كيف يمكن أن تتعثر مساعي ليفربول للتعاقد مع نجم راب ليبزيغ يان ديوماندي، الذي تقدر قيمته بـ 100 مليون يورو
لايبزيغ يتحرك لمنع انقضاض أنفيلد
يعمل نادي الدوري الألماني بلا كلل من أجل إبرام عقد طويل الأمد مع نجمه الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، وفقًا لما أوردته قناة «سكاي» الألمانية. يتضمن العقد المقترح زيادة كبيرة في الراتب بناءً على أدائه الرائع مؤخرًا، لكنه يأتي مع شرط مهم بالنسبة للمهتمين بضمه. الهدف الأساسي للييبزيغ هو إلغاء أي بنود تحرير حالية أو مستقبلية. وبذلك، يضمن النادي أن الأطراف المهتمة لا يمكنها تجاوز المفاوضات بمجرد دفع مبلغ محدد، مما يجبر ليفربول فعليًا على تلبية مطالبهم على طاولة المفاوضات.
استراتيجية العقود
ألقى فلوريان بلتينبرغ، مراسل قناة "سكاي ألمانيا"، الضوء على تفاصيل الصفقة، مشيرًا إلى أن إلغاء بند الخروج يمثل "الجانب الأكثر أهمية" في خطة النادي للاحتفاظ بالجناح.
وقال بلتينبرغ: "يخطط نادي RB Leipzig لمكافأة يان ديوماندي بعقد جديد وزيادة في الراتب على أساس الأداء، دون إضافة بند في العقد يتيح له الرحيل". "يريد نادي RB الاحتفاظ بنجمه البالغ من العمر 19 عامًا لموسم آخر، لكنه سينظر في أي عروض تبدأ من 100 مليون يورو. ويقوم نادي ليفربول بمتابعته عن كثب ويظل على اتصال بوكلائه".
تقييم بقيمة مكونة من تسعة أرقام
وفي حين يأمل النادي في أن يبقى اللاعب الشاب في ملعب «ريد بول أرينا» لموسم آخر، فقد حدد داخليًا قيمة مذهلة تبلغ 100 مليون يورو (87 مليون دولار/115 مليون دولار) مقابل خدماته. ويهدف هذا السعر المرتفع إلى إبعاد جميع الأندية باستثناء أقوى الأندية ماليًا في عالم كرة القدم. لا يزال ليفربول من أشد المعجبين باللاعب الإيفواري. ومع ذلك، في ظل عدم وجود بند في العقد يسمح بفسخه، يواجه الريدز احتمال خوض مفاوضات شاقة مع نادٍ معروف بضغوطه المستمرة بشأن الأسعار، مما قد يجعلهم غير قادرين على التعاقد معه هذا الصيف.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
لا تزال الأوضاع غير مستقرة في الوقت الذي يدرس فيه ديوماندي خياراته. ورغم أن زيادة الراتب تبدو مغرية، فإن احتمال التزام عقد لا يتيح له مخرجًا قد يشكل عقبة أمام لاعب يدرك أن قيمته السوقية وصلت حاليًا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، في ظل اهتمام أكبر الأندية الأوروبية به. ومع ذلك، سيظل ديوماندي يركز الآن على مساعدة لايبزيغ في ضمان المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. يحتل فريق أولي فيرنر حالياً المركز الرابع في الدوري الألماني برصيد 55 نقطة من 27 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن شتوتغارت صاحب المركز الثالث. ويواجه الفريق فيردر بريمن يوم السبت المقبل.