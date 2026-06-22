كيف يتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026؟

رغم تصدر منتخب مصر للمجموعة السابعة برصيد 4 نقاط عقب فوزه على نيوزيلندا، فإن "الفراعنة" لم يحسموا بعد بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.
ويحتاج المنتخب المصري إلى التعادل أو الفوز أمام إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من أجل ضمان العبور إلى الدور التالي دون النظر إلى نتائج المباريات الأخرى.
وفي حال تحقيق الفوز على إيران، سيرفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط، ليضمن صدارة المجموعة السابعة والتأهل إلى دور الـ32.
أما إذا انتهت المباراة بالتعادل، فسيصل رصيد مصر إلى 5 نقاط، وهو ما يكفي للتأهل، لكن الصدارة ستظل مرتبطة بنتيجة مواجهة بلجيكا ونيوزيلندا.
فإذا فازت بلجيكا بفارق أكثر من هدفين، ستنتزع المركز الأول، بينما سيبقى المنتخب المصري في الصدارة إذا كان الفوز البلجيكي بفارق هدف واحد فقط.
في المقابل، يبقى السيناريو الأسوأ بالنسبة لمصر هو الخسارة أمام إيران مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا، إذ سيتراجع المنتخب المصري إلى المركز الثالث في المجموعة. ومع ذلك، ستظل أمامه فرصة للتأهل إلى دور الـ32 ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.