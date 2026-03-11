Goal.com
كيف كان أداءنا؟ مدرب باير ليفركوزن يقترب من مدرب أرسنال بعد أن سجل الفريق الألماني هدفاً من ركلة ركنية في مباراة دوري أبطال أوروبا

تمكن باير ليفركوزن من مفاجأة أرسنال باستخدام السلاح الخاص للفريق اللندني، حيث سجل هدفاً من ركلة ركنية في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء. دفعت هذه الضربة الرأسية مدرب ليفركوزن كاسبر هجولماند إلى مشاركة لحظة بارزة مع مدرب أرسنال للكرات الثابتة، حيث انتهت مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بالتعادل 1-1 في ملعب باير أرينا.

  • تفوق أرسنال في الكرات الثابتة

    أثبت أرسنال نفسه كأحد أكثر الفرق إنتاجية هذا الموسم في تسجيل الأهداف من الكرات الثابتة. حقق المدفعجية إنجازًا تاريخيًا بتسجيل 16 هدفًا من ركلات ركنية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيله هدفين من الكرات الثابتة في فوزه على تشيلسي في وقت سابق من هذا الشهر، معادلًا الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة من ركلات ركنية في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

  • التغلب على أرسنال في ملعبه

    لكنهم تعرضوا لهذه الكفاءة يوم الأربعاء، حيث افتتح ليفركوزن التسجيل في الدقيقة 46 بضربة رأس من روبرت أندريتش، بينما أنقذ كاي هافرتز التعادل لأرسنال بركلة جزاء دقيقة في الدقيقة 89.

    بعد هدف ليفركوزن الافتتاحي، التقطت الكاميرات مدرب ليفركوزن هجولماند وهو يتحدث إلى مدرب أرسنال على خط التماس، في ما بدا أنه لحظة فخر للمدرب الدنماركي بعد أن نجح فريقه في تسجيل هدف باستخدام نقطة قوة أرسنال المميزة.

  • الفوز بما يتجاوز الجمال

    أدى قوة أرسنال في المواقف الثابتة إلى انتقادات من العديد من المشجعين والمحللين، حيث ادعى البعض أن أسلوب لعبهم "ممل". ومع ذلك، دافع نجم الغانرز بييرو هينكابي عن استراتيجيتهم في الفترة التي سبقت المباراة. "نحن نهتم بالتفاصيل. قوتنا في الكرات الثابتة محل حديث في جميع أنحاء أوروبا. وهذا نتيجة التدريب اليومي مع مدرب الكرات الثابتة، نيكو جوفر"، صرح هينكابي. وأضاف: "قد يبدو هذا مزعجًا، لكن النتائج تعني أن كل واحد منا يتوق إلى التسجيل من ركلة ركنية أو ركلة حرة.

    "أهم شيء بالنسبة لي هو أننا ناجحون ولا نفعل أي شيء غير قانوني في هذه العملية. لا يمكنك الفوز دائمًا بطريقة جميلة".

    كل الأنظار تتجه إلى عودة الإمارات

    يستعد أرسنال الآن لاستضافة باير ليفركوزن في مباراة الإياب على ملعب الإمارات في 17 مارس. ويأمل المدفعجية في حسم تأهلهم إلى ربع النهائي، حيث سيواجه الفائز إما بودو/جليمت أو سبورتنج لشبونة. ويسعى فريق ميكيل أرتيتا إلى تحقيق لقب تاريخي هو الأول من نوعه في المسابقة، بعد أن حقق أفضل نتيجة له بالوصول إلى النهائي في عام 2006.

